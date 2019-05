19:42 Uhr

Stahlwerks-Erweiterung: Grüne drohen mit Protestaktionen

Die Teilrodung des Bannwalds sei „grob fahrlässig“. Unternehmen soll an einem anderen Standort wachsen

Widerstand gegen die Erweiterungsabsichten der Lech-Stahlwerke in Herbertshofen haben die Grünen im Landkreis angekündigt. Sie stellen sich entschieden gegen die Rodung des dortigen Bannwaldes. Proteste vor Ort werden nicht ausgeschlossen.

Der sogenannte Lohwald ist rund 47 Hektar groß. Vereinfacht gesagt, will das Stahlwerk gut ein Drittel davon roden lassen und dort neue Hallen und Gebäude bauen. Auf einer Fläche von 17,6 Hektar – das entspricht der Größe von 25 Fußballfeldern – sollen Anlagen zur Herstellung oder Einschmelzung von Stahl, zur Stahlveredelung oder für Recycling entstehen. Das Unternehmen will so der weltweiten Konkurrenz Paroli bieten und spricht von 350 neuen Arbeitsplätzen (wir berichteten). Ob die Behörden das Vorhaben genehmigen, ist offen.

Denn ein Bannwald ist ein durch das bayerische Waldgesetz geschütztes Waldgebiet. Dieser Schutz wird Wäldern zugesprochen, die in Verdichtungsräumen und naturarmen Gebieten essenzielle Bedeutung für Klima, Wasser, Luft und die darin lebenden Tiere haben.

„Die Teilrodung des Bannwaldes an der B2 zuzulassen, ist aus ökologischer Sicht grob fahrlässig“, urteilt Felix Senner, Vorsitzender der Grünen im Landkreis Augsburg. Der versprochene Ersatz durch Ausgleichsflächen sei Augenwischerei. „Es dauert viele Jahrzehnte, bis ein neu zu pflanzendes Waldgebiet mit einem lebenden Wald vergleichbar ist. Tiere und Insekten würden zwischenzeitlich ihren Lebensraum verlieren.“ Dabei sei beispielsweise die im Bannwald ansässige Falterart Wald-Wiesenvögelchen stark vom Aussterben bedroht und steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Wie berichtet, hat das Stahlwerk ein Areal in der Nähe als Ausgleichsfläche vorgeschlagen. Es ist 14 Hektar groß und liegt zwischen den dortigen Fischteichen, der B2 und der Bahnlinie.

Für die Grünen stelle sich die Frage, ob die zusätzlichen Produktionskapazitäten der Lech-Stahlwerke nicht an einem der anderen Standorte des Unternehmens geschaffen werden könnten. „Wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie viel Natur wir der Industrie und den Versprechungen neuer Arbeitsplätze noch opfern wollen“, wirft die Gemeinde-, Kreis- und Bezirksrätin der Grünen Annemarie Probst ein. „Deshalb habe ich als einzige Gemeinderätin gegen dieses Vorhaben gestimmt.“

Senner schließt auch Protestaktionen vor Ort nicht aus. Die Lech-Stahlwerke fordert er dazu auf, andere Lösungen für die geplante Erweiterung zu suchen.

Die Max-Aicher-Gruppe, der das Stahlwerk gehört, will ihre Pläne am 24. Juni öffentlich erläutern.

