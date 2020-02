24.02.2020

Stalker erlebt im Augsburger Land eine böse Überraschung

Bereits seit geraumer Zeit ist eine 35-jährige Frau in Langweid von einem unbekannten Mann belästigt worden.

Der 57-jährige Täter wird vom Bruder des Opfers erwischt und tritt die Flucht an. In der Nachbargemeinde ist die Verfolgung beendet, doch der Mann wehrt sich.

Von Matthias Schalla

Bereits seit geraumer Zeit ist eine 35-jährige Frau in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis von einem unbekannten Mann belästigt worden. Auch am Sonntag schlug der Stalker wieder zu. Diesmal allerdings erlebte er eine böse Überraschung.

Offenbar hatte der Stalker nicht mitbekommen, dass am Sonntag der Bruder bei der 35-Jährigen zu Besuch war. Dieser bemerkte gegen 19.30 Uhr nach Auskunft der Polizei plötzlich, dass eine unbekannte Person durch eine Tür in die Wohnung seiner Schwester schaut. Damit nicht genug. Der Mann klingelte zudem an der Wohnungstür, um vermutlich persönlich mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Allerdings hatte der Stalker wohl nicht damit gerechnet, dass statt der Frau ein Mann die Tür öffnet.

Bruder nimmt die Verfolgung auf

Der Unbekannte ergriff zwar direkt die Flucht, doch der Bruder nahm sofort die Verfolgung auf. Im Bereich der Nachbargemeinde konnte der Bruder den Stalker schließlich einholen. Doch als er den Täter packte, wehrte sich dieser und schlug dem Bruder mit der Faust gegen den Kopf. Dieser aber ließ sich davon nicht beirren. Er gelang ihm, den Stalker so lange festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Bei dem Täter handelt es sich um einen 57-jährigen Mann. Weitere Ermittlungen sollen nun ans Tageslicht bringen, aus welchen Gründen er die Frau permanent belästigt haben soll.

Werden Personen gestalkt, empfiehlt die Opferschutzorganisation, so früh wie möglich dagegen vorzugehen. Umso eher werde der Stalker seine Nachstellungen und Bedrohungen einstellen, heißt es. Folgende Schritte seien sinnvoll:

Teilen Sie dem Stalker klar und deutlich mit, dass Sie keinen Kontakt mit ihm wünschen.

Reden Sie mit der Polizei über Schutzvorkehrungen, zum Beispiel die Einbruchssicherheit Ihrer Wohnung.

Gehen Sie nach einem Vorfall zur Polizei . Bestehen Sie darauf, dass ein Protokoll aufgenommen wird.

nicht kennen. Ist er Ihnen bekannt, beantragen Sie eine Unterlassungsverfügung oder ein Belästigungsverbot beim Zivilgericht. Kontakt Das bundesweite Opfer-Telefon des Weißen Rings ist kostenfrei unter der Nummer 116 006 erreichbar. Die Außenstelle für Stadt und Landkreis Augsburg des Weißen Ring hat die Telefonnummer 0151/55164752. Opfer können sich auch an jede Polizeidienststelle wenden. Bei akuter Bedrohung den Notruf 110 wählen. (mit manu)





