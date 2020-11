06:00 Uhr

Stalking und Morddrohungen: Mobbing gegen Tina Schüssler eskaliert weiter

Plus Seit Wochen wird Sportlerin und Sängerin Tina Schüssler beschimpft und gemobbt, bekommt sogar Morddrohungen. Nun soll sie in einem Video den Boden küssen, um die Belästigungen abzustellen.

„Der Terror geht weiter!“ Tina Schüssler ist selten um Worte verlegen, doch die jüngsten Vorfälle haben selbst ihr die Sprache verschlagen. Seit drei Wochen werden die ehemalige dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1 sowie ihr Lebensgefährte Clemens Brocker von Unbekannten terrorisiert. Zunächst wurde sie während ihrer Internet-Sendung Night Call mit Beschimpfungen und Drohungen bedacht. Dann trat während der Sendung ein Flitzer in Erscheinung, was eine Sperrung des Kanals zur Folge hatte. Schüssler erstattete Anzeige. Dennoch ist die Situation am Wochenende nochmals eskaliert.

Von der heilen Welt des Presseballs 2019 in die unergründlichen Tiefen des Internets: Tina Schüssler und Clemens Brocker. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Tina Schüssler bekam reihenweise Lieferungen, die sie nie bestellt hatte. Schlüsseldienste und Beerdigungsinstitute standen vor ihrer Haustür. Sie wurde für tot erklärt. Wer aber glaubt, dass diese Stalking-Attacken nicht mehr zu toppen sind, irrt. „Die ganze Sache ist am vergangenen Wochenende weiter eskaliert“, sagt Tina Schüssler. Die Sache gipfelte in telefonischen Morddrohungen und in einem E-Mail mit der Aufforderung, ein völlig abstruses Entschuldigungs-Video zu drehen.

Stalker will Tina Schüssler zu einem Entschuldigungsvideo zwingen

Alles begann mit einem Anruf: „Einer meiner Leute wird vor deiner Tür warten und dich umbringen“, sagte eine verzerrte Stimme am Telefon. Und weiter: „Ich werde dir den Kopf abschneiden. Ist das deutlich genug?“ Der Anrufer, der sich Mimon Baraka nennt, sprach davon, dass er ein Kopfgeld in Höhe von 50.000 Schekel ausgesetzt habe. Dazwischen rief er „Allahu Akbar“ und „Heil Hitler“. Was klingt wie eine Szene aus einem Psychothriller, ist Realität. Am anderen Ende der Leitung während dieses Gesprächs ist Clemens Brocker, Lebensgefährte von Tina Schüssler.

Kurz darauf traf ein E-Mail in den PM7-Studios von Schüssler ein. Absender war die NWO (Neue Weltordnung), deren Chef Mimon Baraka ist und die nach eigenen Angaben „eine weltweite organisierte Firma ist, die es sich zum Spaß macht, Leute wie euch im Netz zu ärgern“. Man wolle Tina Schüssler eine Chance geben, dass es keine zweite Staffel des Night Call geben wird. Dazu müsse sie ein Video drehen, in dem sie erklärt, dass die Polizei machtlos gegen die Mobber ist, sich dabei niederknien. Dann müsse sie um Vergebung für die deutsche Erbschuld bitten und den Boden küssen. „Sollte der Text nicht vorgelesen werden, war das alles bisher nur der Anfang“, hieß es in der Mail, in dem auch eine Frist gesetzt wurde: "Wenn das Video vor Dienstag zugestellt wird, hat die Aktion auch ein Ende. Es liegt alleine in eurer Hand, wir sind komplett anonym und können noch Schlimmeres anrichten."

Privatnummern der Familie Schüssler wurden gehackt

Inzwischen wurden auch Privatnummern der Familie Schüssler und die Dienstnummer der Polizei gehackt. Von dort werden immer wieder Morddrohungen und Beschimpfungen verschickt oder abstruse Bestellungen getätigt. Auch für Drogen:, zuletzt für 100 LSD-Blotter im Wert von 499,95 Euro. „Wir müssen uns wehren“, sagt Clemens Brocker. Aber wie? „Auch die Polizei scheint überfordert“, mutmaßt der Lebensgefährte der ehemaligen Boxerin, Ringsprecherin und Moderatorin, die nun als Rocksängerin ihr Glück versucht.

Die ehemalige Boxweltmeisterin Tina Schüssler moderiert die Talkshow-Sendung "Night Call".

„Wir haben regelmäßig Nachstellungen zu bearbeiten“, sagt Raimund Pauli, Leiter der Polizei Zusmarshausen. Eine Mobbing-Aktion dieser Größenordnung und Intensität sei jedoch neu. „Tina Schüssler ist eine Person des öffentlichen Lebens. Sie zieht dadurch einen gewissen Personenkreis an“, so Pauli. Er spricht von einem schwierigen Sachverhalt, weil die Personen größtenteils anonym agieren. Man nehme den Fall sehr ernst und werde, nachdem der Sachstand der Vernehmungen analysiert ist, entscheiden, ob er an die Kriminalpolizei übergeben wird. Mehr will er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Inzwischen hat Tina Schüssler die für Dienstag vorgesehene nächste Sendung ihres Night Call abgesagt. „Diese Leute schränken mein Leben ein“, ärgert sie sich. Sie will sich aber nicht einschüchtern lassen: „Ich werde auf keinen Fall das geforderte Video drehen!“

