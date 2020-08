10:22 Uhr

Staplerfahrer erfasst in Gersthofen seinen Kollegen

In einer Werkhalle im Industriegebiet Gersthofen-Nord hat ein Staplerfahrer einen Kollegen umgestoßen, der daraufhin ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Bei einem Arbeitsunfall in Gersthofen ist ein 25-Jähriger verletzt worden. Am Montag gegen 10 Uhr zog der Mann in einer Fertigungshalle im Industriegebiet Gersthofen einen Rollwagen und querte dabei den Fahrweg eines 34-jährigen Kollegen, der mit einem Gabelstapler Gitterboxen transportierte. Der Staplerfahrer bemerkte den Arbeiter zu spät und erfasste ihn nach Angaben der Polizei frontal.

Der 25-Jährige wurde zu Boden gestoßen und erlitt Verletzungen am Oberkörper. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (gol)

