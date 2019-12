vor 18 Min.

Star Wars im Cineplex Meitingen: Vom Reiz einer fremden Galaxie

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ holt Zuschauer aller Generationen vor die Leinwand. Was genau ist es, das die Menschen ins Kino nach Meitingen lockt?

Von Laura Gastl

Wenn eine neue Star Wars-Episode in die Kinos kommt, wird das groß aufgezogen. Im Cineplex Meitingen laufen die aktuellsten Teile dann gleich im Dreierpack, und im Foyer treffen die Zuschauer auf kostümierte Darsteller, die ihre Lieblingscharaktere verkörpern. Beim Kauf eines bestimmten Menüs an der Snack-Theke gibt es sogar ein T-Shirt mit Star Wars-Logo mit dazu. Doch lockt der neunte Teil der Science-Fiction-Saga heute tatsächlich noch außergewöhnlich viele Zuschauer vor die Kino-Leinwand?

„ Star Wars hat eine große Fanbase. Deswegen ist da einfach mehr dahinter als bei anderen Filmen“, erklärt Ludwig Köhler. Er arbeitet im Cineplex Meitingen als Theaterleiterassistent und kann bestätigen: Episode IX, die seit letzter Woche in den Kinos läuft, wird deutlich öfter gezeigt als so manch anderer Film und sorgt dabei für ausverkaufte Säle. Mindestens sechs Wochen lang werde der Ausnahme-Streifen in Meitingen zu sehen sein, vermutet Köhler. „Aber das kommt immer darauf an, wie gut besucht der Film dann tatsächlich ist.“

Derzeit strömen Fans aller Generationen in die Kinos um herauszufinden, wie es um die Charaktere Rey, Luke Skywalker und Co. weitergeht. So steht auch Alex Mahl am Freitagabend im Eingangsbereich des Cineplex Meitingen und hält dabei Karten für die neueste Episode in der Hand. Mit dabei sind ihre Eltern Elisabeth und Damir Kelekovic aus Gersthofen. „Ich habe den Film eigentlich schon gesehen“, erzählt Alex Mahl lachend. „Und ich werde ihn mir wohl auch noch ein drittes Mal anschauen!“ Die Gersthoferin ist ein großer Fan der Science-Fiction-Saga. Für die Originaltrilogie von 1977 bis 1983 konnte sie noch nicht ins Kino gehen: Dafür ist die 31-Jährige zu jung.

Das Meiitnger Cineplex Kino Star war Schauplatz eines Star Wars-Event wegen der neu angelaufenen Films „ Der Aufstieg Skywalkers.“ Bild: Marcus Merk

Lieblingsfigur aus der Star Wars-Saga ist der Jedi Obi-Wan Kenobi

Als Kind sah sie diese ersten Teile auf VHS-Kassetten. Heute gehört Alex Mahl zu einer professionellen Gruppe, die bei Veranstaltungen kostümiert als Star Wars-Charaktere auftreten - so auch in verschiedenen Kinos. Sie selbst verkörpert dabei einen Jedi-Ritter mit Lichtschwert.

Mahls Lieblingsfigur aus der Star Wars-Saga ist der Jedi Obi-Wan Kenobi, der in den neuesten Teilen bereits tot ist. „Die alten Filme waren schon besser“, findet die 31-Jährige. „Mittlerweile waren verschiedene Regisseure beteiligt und darum passen die Episoden nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber trotzdem ist es toll, wenn weiter produziert wird.“

Gleicher Meinung ist auch der Gersthofer Roland Stöhr. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Ingrid, Sohn Andi und dessen Freunden nach Meitingen ins Cineplex gekommen. Ingrid Stöhr erzählt: „Wir haben alle Filme gesehen, da wollen wir den neuesten nicht verpassen.“ Die Originaltrilogie kannte sie schon als Kind und bewunderte dabei schon immer Luke Skywalker. Die Entwicklung der Geschichte in den mittlerweile neun Teilen allerdings empfindet die Gersthoferin als immer verwirrender. Ehemann Roland kritisiert vor allem die Episoden VII und VIII, die nach dem Verkauf der Film-Rechte erstmals von Disney produziert wurden: „Die waren irgendwie reizlos.“ Sohn Andi ist 21 Jahre alt und findet ebenfalls: „Die älteren Episoden waren besser.“ An den neuesten Teil habe er keine besonderen Erwartungen.

„Die Effekte sind heute auf jeden Fall besser“

Ein paar Schritte weiter warten Leo Mengele, Johannes Braun, Julian Schuhmann und Jonas Käsmayr darauf, dass der Film beginnt. Die Freunde sind 13 und 14 Jahre alt und mit Star Wars-Spielzeug im Kinderzimmer aufgewachsen. Als Lieblingscharaktere nennen sie Joda und Han Solo; die Geschichte der Star Wars-Saga mögen sie sehr und freuen sich auf weitere Filme. „Ich hoffe schon, dass noch mehr Episoden rauskommen. Das Universum ist ja auch groß“, meint Julian und lacht.

Währenddessen steht Dennis Ehrenreich aus Augsburg an der Popcorn-Ausgabe. Auch er möchte sich die neueste Star Wars-Folge gemeinsam mit seinen Freunden ansehen. Wie er mit der Entwicklung der Science-Fiction-Saga zufrieden ist? „Die Effekte sind heute auf jeden Fall besser“, findet der Augsburger. Insgesamt gebe es Positives aber auch Negatives; spezielle Lieblingsfiguren habe er keine. Seiner Meinung nach könnte man nach dem aktuellsten Teil durchaus eine neue Geschichte im Star Wars-Universum aufrollen. „Mit den jetzigen Charakteren reicht es dann aber“, findet Ehrenreich.

