vor 24 Min.

Starke Frauen in der Politik seit 1946

Wanderausstellung des Landtags im Meitinger Rathaus

Um starke Frauen in der Politik geht es in einer Ausstellung, die heute im Meitinger Rathaus eröffnet wird. Mit „Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort!“ würdigt der Landtag Parlamentarierinnen, die zwischen 1946 und 2016 Politik in Bayern gestaltet haben.

Die Ausstellung will einerseits einen Überblick zur Rolle und Stellung sowie zum politischen Selbstverständnis der Parlamentarierinnen des Landtags geben. Andererseits soll sie die Arbeit der Mandatsträgerinnen und deren Anteil an der Verwirklichung der parlamentarischen Demokratie in Bayern von 1946 bis in die Gegenwart dokumentieren und damit gleichzeitig auch der heutigen Generation Vorbilder und Impulse für politisches Engagement präsentieren.

Das Frauenwahlrecht gibt es seit 100 Jahren

Die Schau erinnert auch noch an etwas anderes: Seit 100 Jahren gibt es das Frauenwahlrecht. Im November 1918 erhielten Frauen nach jahreslangen Anstrengungen das aktive und passive Wahlrecht und damit volle politische Partizipation.

Die offizielle Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 23. März, um 16 Uhr im Foyer des Rathauses Meitingen statt.

Carolina Trautner, Mitglied des Landtags, wird aus Sicht einer hauptamtlichen Politikerin in die Ausstellung einführen. Anschließend wird die Dritte Bürgermeisterin des Marktes Meitingen und Kreisrätin, Claudia Riemensperger, als ehrenamtlich Tätige dazu referieren. (AL, mcz)

Besucht werden kann die Ausstellung von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, und Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung läuft bis 4. April.