vor 16 Min.

Starker Schneefall: Auto rutscht zwischen Horgau und Agawang in Graben

Auf schneeglatter Fahrbahn verliert ein 49-Jähriger zwischen Horgau und Agawang die Kontrolle über seinen Wagen. Er landet im Graben.

Mit seinem Auto ist ein 49-Jähriger am Montagabend gegen 20.30 zwischen Horgau und Agawang im Graben gelandet. Wegen starken Schneefalls habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilt die Polizei mit. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Rommelsried kam er trotz bereits erheblich reduzierter Geschwindigkeit auf der sehr glatten Fahrbahn ab und rutschte nach rechts in den Graben.

Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten. Anschließend war der Citroen C 3 nicht mehr fahrbereit. Der verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. (kinp)

