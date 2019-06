00:32 Uhr

Start für Kulturbahnhof

In Langweid kann an drei Nachmittagen in der Woche zu Kaffee und Eis in Büchern gestöbert werden

Jetzt ist es so weit: An drei Nachmittagen in der Woche kann im Buch7-Kulturbahnhof in Langweid in Büchern gestöbert und dazu an Bistrotischen Kaffee und Kuchen oder auch Bauernhofeis genossen werden. Die Angebote sind „regional, handgemacht, fair gehandelt oder ökologisch“, betont Kulturbahnhof-Geschäftsführer Benedikt Gleich. Denn vom Online-Buchhandel bis zum Kulturbetrieb im Bahnhof hat die soziale und ökologische Komponente in seinem Team immer Priorität.

Die Sanierung des über 100 Jahre alten Gebäudes war teuer, deshalb sind die Außenanlagen bisher noch nicht an die Reihe gekommen. Davon, dass es aber noch keinen schön gepflasterten Vorplatz gibt, lassen sich die Besucher sicher nicht abschrecken, hofft das Kulturbahnhof-Team auf Verständnis. Drinnen ist es aber schon gemütlich und Buchhändlerin Angelika Stemp freut sich jeden Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr auf viele Fragen zu Lektüre vom Kinder- und Schulbuch bis zum spannenden Sommerthriller und repräsentativen Bildband. Am Sonntag ist der Kulturbahnhof von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Was in den Regalen im Kulturbahnhof nicht zu finden ist, wird für die Kunden extra geordert und kann entweder abgeholt oder auch nach Hause bestellt werden.

Der Kulturbahnhof ist eine Initiative des vor zehn Jahren an den Start gegangenen Online-Buchhändlers Buch7. Mit 75 Prozent des Gewinns der Buchhandlung werden soziale, kulturelle oder ökologische Projekte unterstützt. Der Spendenstand im Juni 2019: 368050 Euro. Weitere Infos sind unter www.buch7.de zu finden. (sdk)

