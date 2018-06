vor 28 Min.

Startschuss für das Stadtsportfest

Jede Menge Wettbewerbe gibt’s für Jung und Alt in Gersthofen

Bahn frei für die größte Breitensportveranstaltung der Stadt Gersthofen, an der regelmäßig um die 1000 Hobbysportler teilnehmen: In den nächsten Wochen finden in vielen Disziplinen die verschiedensten Wettbewerbe im Rahmen des Gersthofer Stadtsportfestes statt. Folgende Wettbewerbe stehen in den nächsten Wochen an:

Im Gasthof Zum Stern beginnt ab dem morgigen Mittwoch, 6. Juni, (20 Uhr) wöchentlich die Meisterschaft um den schlauesten Kopf. Ein Turnier im Blitzschach findet am Mittwoch, 4. Juli, um 20 Uhr ebenfalls im Gasthof Zum Stern statt. Auskünfte erteilt Robert Pauler, 08230/9985.

Die Schützen geben jedem Interessierten die Gelegenheit, diesen Sport kennenzulernen. Am Donnerstag, 14. Juni, ab 19 Uhr können sich die Profis ein Duell um die beste Ringzahl liefern, und allen Neugierigen wird im Schützenkeller vom Wirtshaus zum Strasser (UG) ein erstes Kennenlernen ermöglicht.

Vom 20. Juni bis 29. Juni geht es in der Turnhalle der Goetheschule um den schnellsten oder längsten Ballwechsel. Auskünfte zum Start der einzelnen Wettbewerbe gibt’s bei Dagmar Walter, Telefon 0821/2491-112.

Beim Stadtsportfest dürfen auch Neulinge mitmachen. Beginn ist am 25. Juni ab 19 Uhr beim Eisstockschützenverein auf der Asphaltstockanlage östlich des Lechs. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 2. Juli um 19 Uhr.

Am 27. Juni ab 18 Uhr sind alle Freunde vom Pritschen und Baggern in der Turnhalle des Paul-Klee-Gymnasiums willkommen. Das Stadtsportfest bietet heuer wieder ein Volleyball Mixed Turnier.

Jeder kann das Deutsche Sportabzeichen machen. Jedes Jahr und auch ohne Mitglied in einem Verein zu sein. Aus jeder der vier Disziplingruppen (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination) kann man eine Disziplin frei wählen – je nach eigenen Stärken. Die Disziplingruppen werden in Gersthofen am 30. Juni um 9 Uhr in der Gerfriedswelle und um 13 Uhr an der Sportanlage Schubertstraße abgenommen.

Die Freunde dieser Sportart sind am 1. Juli von 10 bis 13 Uhr gefragt. Auf der Boccia-Anlage beim TSV Gersthofen ist der Platz um den Pallino wieder heiß begehrt.

Am 8. Juli um 18 Uhr treffen sich alle Hobbyspieler und Badminton-Aktive in der Turnhalle der Mittelschule. Anmeldung bis spätestens 24 Stunden vor Turnierbeginn bei Thomas Friedrich, Mail: thomas@friedrich-post.de oder Telefonnummer 0179/2368516.

Anhänger des Tennisspiels treffen sich am Sonntag, 15. Juli, um 10 Uhr in der alten Pestalozziturnhalle zum entspannten Schlagabtausch mit dem Softball.

Das Turnier läuft am 15. Juli ab 10 Uhr in der Gerfriedswelle.

Das Familienfest in der Gerfriedswelle genießen und Punkte beim Stadtsportfest sammeln, kann man am Samstag, 21. Juli, ab 9 Uhr. Neben dem Schwimmwettbewerb können sich die Besucher auch auf dem Hindernisparcours im Wasser, beim Rutschenwettbewerb und beim Arschbombenwettbewerb messen. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0151/12483706. (AL, lig)