Startschuss für drei neue Wanderwege rund um Altenmünster

Plus Ein Netz mit drei neuen Wanderwegen rund um Altenmünster ist eröffnet. An den Wegen stehen Informationstafeln, zahlreiche Bänke laden zum Pausieren ein.

Von Josef Thiergärtner

„Bewusster als beim Wandern können wir unsere Heimat und Umwelt kaum wahrnehmen und entdecken.“ Diesen Leitspruch stellte Dieter Erhard in den Mittelpunkt seiner Ausführungen bei der offiziellen Übergabe des Pavillons, der Startpunkt für drei neue Wanderrouten rund um Eppishofen ist. Der Förster und ehemalige Gemeinderat der Gemeinde Altenmünster gilt als Initiator und Ideengeber des Wanderwegenetzes, das Teil des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes – kurz ILEK – der Holzwinkelgemeinden und Altenmünster ist. Seit 2014 arbeiten diese bei überregionalen Projekten und Maßnahmen in dem extra dafür gegründeten Verein Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster zusammen, um gemeinsam die Region voranzubringen und zu zeigen: Hier gibt es Freiraum zum Leben.

Drei unterschiedlich lange Wanderwege rund um Altenmünster

Auf drei unterschiedlich langen und bestens ausgeschilderten Touren erfährt der interessierte Wanderer „Altes“ und „Neues“ über die Besiedelung der schönen mittelschwäbischen Landschaft in diesem teritären Hügelland. Start und Endpunkt der themenbezogenen Wanderwege ist an dem neu errichteten Pavillon beim Schützenheim Eppishofen. Hier kann sich der Wanderer eingehend informieren und entscheiden, ob er die kleine Runde Am Wallberg mit dem naturnahen Buchen-Hainsimsen-Wald wählt, oder zur Wallanlage Stuhlenberg mit dem herrlichen Ausblick begibt. Wer die mit circa sechs Kilometer längste Biotopverbund-Runde wählt, lernt die Reize von Feuchtbiotopen kennen und hat an der ruhig gelegenen Tannenhütte Gelegenheit für eine ausgiebige Rast.

An allen Wegen stehen Informationstafeln an exponierten Stellen, zahlreiche Bänkchen oder Brotzeitplätze laden dazu ein, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und die Ruhe zu genießen.

ILEK-Managerin Simone Hummel, die bei der Ausgestaltung eng mit Dieter Erhard und der Kommune zusammenarbeitete, zeigte sich deshalb erfreut, dass die Gemeinde Altenmünster die ersten regionalen Wanderwege in diesem interkommunalen Konzept umsetzt. Sie wünscht sich, dass die weiteren im Forum beteiligten Gemeinden, deren Bürgermeister ebenfalls der Feierlichkeit beiwohnten, diesem Beispiel folgen. „Das Ergebnis wäre ein strukturreiches und vielseitiges Netz von Wanderwegen, das uns mit unseren Nachbargemeinden in diesem einzigartigen und unvergleichlich schönen Landstrich verbindet“, blickte Dieter Erhard in die nahe Zukunft.

Pavillon bei Altenmünster dient als Ausgangs- und Informationspunkt

Für die meisten dieser gemeindlichen Wanderrouten soll der neu errichtete Pavillon als Ausgangs- und Informationspunkt dienen. Vor fünf Jahren schon erwarb die Gemeinde Altenmünster hierfür nahe dem Schützenheim in Eppishofen ein geeignetes Grundstück und trug mit der Rodung und anschließenden Neugestaltung zur Verschönerung des Ortseinganges bei. „Ein wahres Schmuckstück ist dabei durch ein Gemeinschaftswerk entstanden“, betonte Bürgermeister Florian Mair, der allen Beteiligten dieses Projektes seinen Dank aussprach. Großen Respekt zollte er dabei der Zimmerei Johann Kraus für deren Handwerkskunst, die gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofes das achteckige Bauwerk errichtete. Das dazu benötigte Lärchen- und Douglasien-Holz stammt aus dem nahe gelegenen Staatswaldrevier und wurde von den Bayerischen Staatsforsten gespendet. Die Holzbearbeitungsfirma Federle aus Fultenbach wiederum stellte Informationstafeln, die an den bedeutenden Stellen der einzelnen Wegstrecken aufgestellt sind, zur Verfügung. Die Ausgestaltung dieser Tafeln sowie die Bereitstellung der im Pavillon liegenden Flyer oblag Webdesigner Michael Daum aus Emersacker.

Damit alle Wanderer, die diese schönen Wege nutzen, auch gesund wieder an diesen zentralen Punkt zurückkommen, spendete Dekan Thomas Pfefferer den kirchlichen Segen. Ein zentraler Mittelpunkt solle dieser Pavillon sein und für ein geselliges Miteinander sorgen, wünschte er den vielen Besuchern, die schon am Nachmittag bei den von Dieter Erhard, Bürgermeister Florian Mair und Simone Hummel geführten Wanderungen vieles über die themenbezogenen Wege erfahren durften.

