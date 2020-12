vor 16 Min.

Statt Bürgerversammlung: Thierhauptener Bürgermeister machen Telefonsprechstunde

Plus Statt einer Bürgerversammlung bietet die Gemeinde Thierhaupten Informationen auf ihrer Internetseite und telefonischen Austausch mit dem Bürgermeister und seinen Vertretern.

Von Laura Gastl

Keine Bürgerversammlungen in Präsenzform, aber dafür eine virtuelle Alternative: In Thierhaupten hat man sich heuer dazu entschieden, aus Gründen des Infektionsschutzes und zur Sicherheit der Menschen keine Bürgerversammlungen in sonst üblicher Weise zu veranstalten. Stattdessen steht auf der Homepage der Gemeinde (www.thierhaupten.de) eine Präsentation zur Verfügung, die ausführlich über Projekte, Finanzen und Investitionen der Marktgemeinde informiert. Zusätzlich soll den Bürgern auch ein telefonischer Austausch mit dem Rathauschef Toni Brugger und seinen Vertretern ermöglicht werden. Möglich ist der Dialog am heutigen Donnerstag, 17. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr. Zu erreichen sind Bürgermeister Toni Brugger unter der Telefonnummer 08271/8057-13, Zweite Bürgermeisterin Josefine Kreuzer unter 08271/8057-14 und Dritter Bürgermeister Franz Bissinger unter 08271/8057-16.

Wegen Corona fällt die Bürgerversammlung in Thierhaupten aus

Normalerweise finden die Thierhauptener Bürgerversammlungen im November statt und werden sowohl im Hauptort als auch in den Ortsteilen Neukirchen und Ötz abgehalten. In Hinblick auf die Corona-Pandemie habe man heuer schon mehrmals umgeplant, wie Bürgermeister Brugger erklärt. Angedacht war zum Beispiel, die Versammlungen lediglich im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters Thierhaupten zu veranstalten, weil es sich dabei um den größten zur Verfügung stehenden Saal handele. Dafür wäre dann auch eine Vorab-Anmeldung der Bürger nötig gewesen. Doch schließlich habe man sich auch dagegen entschieden.

