Stau auf A8 und B17/B2 bei Gersthofen durch Bauarbeiten

Auf A8 und B17/B2 kommt es zu Staus wegen Bauarbeiten. Auch in der Gersthofer Bahnhofstraße geht es langsamer voran.

Wie unsere Redaktion berichtete laufen seit Montagmorgen die Vorbereitungen für Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke der A8 bei Augsburg-West. Am Nachmittag kommt es deshalb zu Stau am Kreuz Augsburg-West und zu Rückstaus auf die B17/ B2 und in der Gersthofer Bahnhofstraße.

Laut der Betreibergesellschaft Autobahnplus läuft der erste Arbeitstag nach Plan. Auch das Wetter spiele mit, weshalb man mit einem planmäßigen Abschluss der Arbeiten rechne. Denn die Asphaltarbeiten können nur bei trockenem Wetter stattfinden.

Nur die Vorbereitung, bei der es vor allem um die Sanierung der Brücke über der Tiefenbacherstraße geht, deren Asphalt teilweise undicht ist, findet in der Woche von Montag, 26. April, bis Freitag, 30. April statt. Währenddessen kann man in Fahrtrichtung München nur mit einer Stopp-Stelle auf die Autobahn fahren.

Die eigentlichen Arbeiten finden nur am Wochenende statt

Die eigentliche Sanierung der drei Fahrspuren einschließlich Standstreifen auf einer Länge von zwei Kilometern in beide Richtungen findet ausschließlich am Wochenende statt. Dabei wird die oberste Asphaltschicht in Teilabschnitten abgefräst, eine neue Deckschicht eingebaut und die neue Markierung aufgebracht.

Von Freitag, 30. April, um 22 Uhr bis Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr wird die Fahrbahndecke in Richtung Stuttgart saniert. Von Freitag, 7. Mai, um 22 Uhr bis Sonntag, 9. Mai, um 14 Uhr wird die Fahrbahndecke in Richtung München saniert.

Von Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr bis Freitag, 7. Mai, finden keine Arbeiten statt. Alle Fahrstreifen der Hauptfahrbahn und der Anschlussstelle Augsburg-West stehen dann zur Verfügung. (AZ)

Lesen Sie auch: