vor 51 Min.

Stau auf B2 nach Auffahrunfall im Berufsverkehr

Auf der B2 bei Langweid hat es am Donnerstagmorgen einen Auffahrunfall im Berufsverkehr gegeben. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern zurück.

Im Berufsverkehr hat es am frühen Donnerstagmorgen auf der B2 in Richtung Augsburg einen Auffahrunfall gegeben. Auf Höhe der Anschlussstelle Langweid waren an einem Stauende Fahrzeuge ineinander gekracht.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Allerdings ist derzeit die linke Spur blockiert. Der Verkehr staut sich auf circa zweieinhalb Kilometern bis zur Anschlussstelle Langweid-Nord zurück. Eine Umleitung über Biberbach wird empfohlen.

Da die Bergungsarbeiten noch andauern, wird der Stau im Berufsverkehr auch noch länger Bestand haben. (AZ)

