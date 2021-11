Stauden

Neuer Bildband: Der Seele der Stauden auf der Spur

Plus Fotojournalist Wolfgang B. Kleiner und Autor Maximilian Czysz fangen in Bild und Text das Lebensgefühl in den Stauden ein. Wie das aussieht, zeigt ein neuer Bildband.

Von Philipp Kinne

Die Region zwischen Wertach und Mindel war lange Zeit eine, um die Auswärtige lieber einen weiten Bogen machten. Die Menschen dort galten als einfach, vielleicht sogar gefährlich. Die Stauden seien ein Ort, der von jeher gemieden wurde, schrieb die Augsburger Zeitung vor mehr als hundert Jahren. Eine Region in der überwiegend Gebüsch wächst und in die sich kein Post-Omnibus traue. Seither hat sich viel getan, wie der neue Bildband von Fotojournalist Wolfgang B. Kleiner und Redakteur Maximilian Czysz zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

