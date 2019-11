30.11.2019

Staudenbahn für mehr Lebensqualität

appelliert an die Entscheidungsträger

Seit dem Jahr 2014 ist der Neustart der Staudenbahn eine versprochene Sache. Zunächst war der Start für 2019 vorgesehen, doch es gab Schwierigkeiten mit Anpassungen an den überregionalen Fahrplan. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) verlegte daraufhin die Inbetriebnahme um zwei Jahre nach hinten. Dann wurde bekannt, dass die Triebwagen nicht rechtzeitig geliefert werden können. Und nun wackelt – wie berichtet – die gesamte Finanzierung des Projekts.

Nun wendet sich die Regionalentwicklung Stauden (RES) mit einer schriftlichen Stellungnahme an die Öffentlichkeit, um sich einerseits für die vielen positiven Mitteilungen der Bürger, die in zahlreichen Leserbriefen in unserer Zeitung und in Telefonaten mit Vertretern der RES auf die wirtschaftlichen Vorteile der Staudenbahnreaktivierung hingewiesen haben, zu bedanken. Zum anderen weist die RES erneut auf die Vorteile einer Reaktivierung der Staudenbahn hin: Dies sei eine wesentliche Verbesserung für die gesamten Stauden, denn ein großer Teil der Staudenbahnfahrten wird einen Anschluss an die anderen Staudenorte haben, auch an Sonn- und Feiertagen.

„Darüber hinaus möchten wir herausstellen, dass die Wiederaufnahme des Regelzugbetriebs in den Stauden auch unserer Lebensqualität und der Umwelt in hohem Maße zugute kommt“, betont die RES. Wenn 300 Pendler, von denen jeder im Schnitt 4,52 Tage pro Jahr im Stau steht, vom Auto auf die Staudenbahn umsteigen würden, dann würden die Straßen pro Jahr um 2,3 Millionen Auto-Kilometer entlastet. Dies entspreche einer Kraftstoffeinsparung von rund 164000 Litern. „Unserer Umwelt bleiben so jährlich 490 Tonnen Treibhausgas erspart“, sagt die RES und appelliert an alle Entscheidungsträger und Bürger im Landkreis sowie den Freistaat Bayern, das regionale Klimapaket Staudenbahn nach Kräften zu unterstützen. (AL)