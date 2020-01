vor 8 Min.

Staudenbahn hat für die Grünen oberste Priorität

Der Ortsverband Stauden setzt für die Kommunalwahlen seine Schwerpunkte

Auf Kontinuität setzt bei den Vorstandswahlen der Ortsverein Bündnis 90/Die Grünen in den Stauden. Über dieses Ergebnis der Verbandsversammlung informierte der Ortsverband in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, dass die bisherigen Sprecher Simone Linke, Christine Disse-Reidel und Peter Reidel für weitere zwei Jahre gewählt wurden. Für den neugewählten Vorstand bleibt nach eigenen Aussagen die Reaktivierung der Staudenbahn nach wie vor ein vordringliches Thema in der Region. „Im Zuge der Klimadiskussion wäre es mehr als sträflich, die Chance auf einen verbesserten Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu verpassen“, erklärten sie unisono. Dabei stellten sie eine Reihe von Forderungen auf. Die Verwirklichung der Staudenbahn habe für den Ortsverband oberste Priorität, verdeutlichte das Trio. Von allen Beteiligten am Projekt verlangten sie, verstärkt den Fokus auf die endgültige Durchführung der Schienenmaßnahme zu legen.

Weiter mahnten Simone Linke, Christine Disse-Reidel und Peter Reidel eine Prüfung an, ob der Freistaat in die Finanzierung einsteigen könne. Er habe schließlich die Finanzverantwortung für den SPNV in Bayern übernommen, hieß es. Die Drei stellten sich die Staudenbahn ferner als Teil eines leistungsfähigen S-Bahnkonzepts für den Großraum Augsburg vor. Dazu gehöre auch der Bahnausbau der Bestandsstrecken in Richtung Ulm und Donauwörth, ergänzten sie. „Damit soll den Pendlern ermöglicht werden, im schnellen Takt günstig zum Arbeitsplatz und zurückzukommen, gleich ob er nach Augsburg, Aichach, Donauwörth oder München muss.“ Der öffentliche Personennahverkehr müsse eine echte Alternative zum privaten Auto bieten, erläuterten sie. Aber nicht nur die Verwirklichung der Staudenbahn stand bei der Versammlung im Mittelpunkt.

Erörtert wurden auch Themen für die Kommunalwahl in Fischach. Für die Marktgemeinde wurden ein umfassendes Verkehrskonzept und ein Naturschutzleitbild gefordert. Zudem verständigten sich die Mitglieder des Ortsverbands unter anderem auf die Sicherung der Trinkwasserqualität sowie erneuerbare Energien vor Ort für den Klima-und Umweltschutz. (rusi)

