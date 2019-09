18:45 Uhr

Staugefahr: Auf der B2 wird es wieder eng

Der Schlackedamm wird auf einer Länge von 500 Metern saniert. Es steht wechselweise nur eine Spur zur Verfügung und Anschlussstellen werden gesperrt.

Auf der B2 wird es wieder eng. Ab Dienstag, 24. September, bis zum 9. Oktober steht im Bereich Biberbach und Langweid für jede Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. An der Anschlussstelle Langweid Nord kann nicht in Richtung Donauwörth aufgefahren werden.

Vom 9. bis 18. Oktober gibt es dann nur noch in Fahrtrichtung Donauwörth eine Fahrspur. Allerdings kann auch in dieser Zeit an der Anschlussstelle Langweid Nord nicht in Fahrtrichtung Donauwörth auf die B2 gefahren werden.

Straßenwasser soll künftig nicht mehr ins Grundwasser versickern

Der Grund der Sperrungen: In den kommenden Wochen wird die Entwässerung am sogenannten Schlackedamm auf einer Länge von rund 500 Metern saniert. Dort werden größere Mulden geschaffen und die Entwässerung umgebaut, sodass das gesammelte Straßenwasser künftig nicht mehr ins Grundwasser versickern kann.

Hintergrund: Der Damm sorgte bislang für große Probleme. Bereits 2006 hatte der Einbau von Tausenden Tonnen Ofenschlacke, die von den Lechstahlwerken stammte, zu einer erheblichen Grundwasserverunreinigung im Bereich des Straßendamms geführt. Das ging aus einem Expertengutachten hervor, das vom Landratsamt damals in Auftrag gegeben worden war. Daraufhin waren teure Sanierungsmaßnahmen ergriffen worden, damit das Fahrbahnwasser nicht mehr in den Schlackendamm eindringen konnte. Zur Überprüfung werden seitdem regelmäßig Proben gezogen und von einem Chemielabor ausgewertet.

Eine „anhaltend hohe Konzentration“

Laut Auskunft des Straßenbauamtes bereiteten vor allem die Werte, die für Molybdän gemessen werden, Sorgen, da diese eine „anhaltend hohe Konzentration“ aufweisen. Molybdän ist laut Auskunft des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth ein Schwermetall und ein klassischer Bestandteil von Stahllegierungen, aber auch ein für das Leben essenzielles Element und Bestandteil mehrerer Enzyme. Für diesen Stoff sei ein Geringfügigkeitsschwellenwert für das Grundwasser festgelegt worden, der „humantoxikologisch“ begründet ist. Das heißt, die Fachleute halten diesen Stoff ab einer bestimmten Konzentration beziehungsweise Aufnahmemenge für gesundheitsschädlich.

Die Sanierung des Dammes musste immer wieder verschoben werden. Der Grund: Das staatliche Bauamt gelangte nicht an die benötigten Grundstücke, die in diesem Bereich alle dem Stahlunternehmer Max Aicher gehören. Laut Stefan Heiß, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt, liegt nun die Bauerlaubnis vor. Diese habe auch der Grundstückseigentümer, sprich Max Aicher, unterschrieben. Somit steht der Sanierung des Dammes nichts mehr im Wege. Heiß erklärte, dass man wegen des Grunderwerbs in Verhandlungen mit dem Stahlunternehmer stehe. „Ich gehe davon aus, dass wir es hinkriegen.“ (AL, elhö)

