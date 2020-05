16:26 Uhr

Staugefahr: Baustelle auf der B2 startet

In Fahrtrichtung Donauwörth reicht die Baustelle bis hinter die Anschlussstelle Meitingen-Nord. Am Mittwoch wurde zunächst auf der Fahrbahn nach Norden die zeitweilige gelbe Trennlinie für den einspurigen Verkehr gezogen.

Bei Meitingen haben auf der B2 Bauarbeiten begonnen. Pendler müssen mehr Zeit einplanen.

Für die Fahrt auf der Bundesstraße 2 bei Meitingen muss ab sofort mehr Zeit eingeplant werden. Am Mittwoch wurde zunächst die Fahrbahn in Richtung Donauwörth kurz nach der Anschlussstelle Langweid-Nord auf eine Spur verringert. Erst hinter Meitingen rollt der Verkehr wie gewohnt.

In den nächsten Wochen erhält die Bundesstraße auf einem sechs Kilometer langen Abschnitt bei Meitingen und dem Ortsteil Erlingen Flüsterasphalt. Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig an der Baustelle vorbei geführt.

Insbesondere der hohe Anteil von Lastkraftwagen, die zwischen Donauwörth und Augsburg unterwegs sind, hat in diesem Bereich eine starke Lärmbelästigung für die Anwohner zur Folge. Um diese zu verringern, soll ein lärmdämmender Straßenbelag eingebaut werden. (gol)

Flüsterasphalt für die B2

Erhöhte Staugefahr im nördlichen Landkreis Augsburg

Themen folgen