Steffen Richter tritt wieder an

Westendorfer Rathauschef bleibt auch im Ort

Lange Zeit hielt Westendorfs amtierender Bürgermeister damit hinterm Berg, ob er bei der Kommunalwahl 2020 wieder für das Bürgermeisteramt kandidieren wird. Nun erklärte Steffen Richter auf Nachfrage: „Ich werde in Westendorf bleiben und mich für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister bewerben.“

An Aufgaben mangelt es in der Gemeinde nicht. Der Hochwasserschutz, der seit Jahren Thema ist, die anstehende Aufstockung der Kindertagesstätte St. Georg sowie die Ideen dazu, welche Entwicklungen unter Berücksichtigung des Rathauses, des Dorfladens und der dahinterliegenden Flächen möglich wären, könnten Richter beschäftigen, wenn er erneut gewählt würde. Auch im Wasserzweckverband der Schmuttergruppe und im Schulverband gibt es einige nahende Projekte, die Aufmerksamkeit, Verantwortungsbewusstsein und Geld verlangen. Zur Kommunalwahl 2014 trat Richter als gemeinsamer Kandidat von CSU und Bürgergemeinschaft und der Liste der Freien Wähler Vereinigung an. 2020 tritt Richter für die CSU und die Bürgergemeinschaft Westendorf an. Eine offizielle Nominierungsveranstaltung gab es noch nicht. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. (brast)

