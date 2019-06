Stehausschank in Gersthofen: Schon fast ein Stück Familie

Plus In einem unscheinbaren Haus in Gersthofen findet sich ein Stehausschank. Er ist wohl einer der letzten im Augsburger Land und hat sein Stammpublikum.

Es ist ein eigentlich unscheinbares Haus in der Donauwörther Straße, nicht weit vom Strasser in Gersthofen. In dem kleinen Schaufenster, das die niedrige Tür einrahmt, liegen mehrere Tabakbeutel, Pfeifen, Stopfgeräte und andere Rauchutensilien. Weißer Stoff verdeckt den Blick ins Innere. Über der Tür steht auf einem alten Brauereischild „Stehausschank“ – einer der letzten im Landkreis.

Wer die niedrige Tür öffnet, findet sich in einem etwa 30 Quadratmeter großen Raum wieder. Alles ist holzverkleidet, zwei Spielautomaten stehen an der Wand, ein paar Hocker vor einer Theke, die den Raum teilt. In einem Regal direkt gegenüber der Tür sind ordentliche Reihen von Zigarettenschachteln zu sehen. Hinter der Theke begrüßt Margit Mayer-Steinberger ihre Gäste mit einem freundlichen Lächeln. Seit 2012 ist sie die Wirtin hier. Die gelernte Gastronomin, die davor die Stadiongaststätte in Gersthofen hatte, hat den Laden von ihrer Schwägerin Karin Schorer übernommen.

Mayer-Steinberger ist die vierte Besitzerin eines Stehausschanks, der schon in der dritten Generation von ihrer Familie geführt wird. Ihre Vorgängerin Karin Schorer kennt die ganze Geschichte: Alles fing damit an, dass Schorers Großvater kaum Rente eingezahlt hatte. Als er im Jahr 1948 plötzlich verstarb, stand die Familie vor dem Nichts. Ihrer Großmutter wären 150 Mark Rente geblieben. „Damit hätte sie nicht einmal das Haus halten können“, erklärt Schorer. Sie hat ein altes Schwarz-Weiß-Foto dabei, es zeigt sie und ihre Schwester als Kinder zusammen mit den Großeltern.

Weil die Rente nicht reicht, gründet sie den Stehausschank

Die Frau auf dem Bild heißt Hedwig Bleicher und ist die Gründerin des Stehausschanks. Da die Rente nicht zum Leben gereicht hätte, gestaltete sie einen Raum in ihrem Bauernhaus, der bis dahin leer stand, zum Stehausschank um. Der Laden war damals nicht viel größer als zehn Quadratmeter und lag direkt neben der Küche. „Die wollte meine Großmutter nie hergeben“, erklärt Schorer. Auch heute ist die alte Raumaufteilung noch an einem Balken an der Decke zu erkennen.

Der Stehausschank bekam die Genehmigung, „Bier in Flaschen“ und Schnaps „glasweise“ auszuschenken. Das Bier wurde schon damals von der Brauerei Schwarzbräu aus Zusmarshausen geliefert, den Schnaps musste Schorers Mutter, Walburga Mayer, regelmäßig mit dem Fahrrad aus Augsburg holen. Die ehemalige Wirtin zeigt ein weiteres Bild. Darauf posieren ihre Eltern, elegant gekleidet im Stil der 60er-Jahre, mit zwei Fahrrädern vor dem Gebäude.

Schnell sprach sich unter den Arbeitern in den Gersthofer Fabriken herum, dass es hier günstige Getränke gibt. Besonders mittags war in dem kleinen Gastraum deshalb viel los. „Manchmal war es so voll, dass man nicht mal mehr bis an die Theke kam“, sagt Schorer. Zeitweise hätten sie gar zu dritt bedient.

Nach dem plötzlichen Tod von Hedwig Bleicher 1967 übernahm Walburga Mayer den Stehausschank endgültig. Als Erstes erweiterte sie den Gastraum auf die Größe, die er heute hat. Karin Schorer war damals 21 Jahre alt und wollte eigentlich nie in der Kneipe arbeiten. Der Tod ihrer Großmutter zwang sie aber 1968 zurück nach Gersthofen.

44 Jahre im Stehausschank gearbeitet

Die Arbeit in der Familie, die nebenan auch noch ein Lebensmittelgeschäft betrieb, war zu viel geworden. „Man hat mich nicht gefragt, was ich will.“ Bereut habe sie diesen Schritt trotzdem nie, erklärt Schorer. Sie selbst übernahm das Geschäft dann im Jahr 1994. Ihre Stammgäste hätten sich dann immer „bei Karin“ getroffen. Seit 2012 treffen sie sich „bei Margit“. Schorer hat also insgesamt 44 Jahre im Stehausschank gearbeitet.

In über 70 Jahren hat der Stehausschank einige Veränderungen mitgemacht. Früher seien kaum Frauen gekommen, erinnert sich Schorer. Ihr erster weiblicher Gast blieb ihr im Gedächtnis: eine „gesellige Rheinländerin“, wegen der sie fast Probleme mit der Aufsichtsbehörde bekommen hätte. Damals waren auch bei kleinen Lokalen getrennte Toiletten vorgeschrieben. Um Probleme zu vermeiden, wurde die Besucherin des Stehausschanks einfach zur Freundin der Familie erklärt.

Auch das Trinkverhalten habe sich verändert, antwortet Schorer auf die Frage nach dem Konsum im Stehausschank. „Früher ist tatsächlich sehr viel getrunken worden“, erklärt sie, betont aber auch: „Damals wurden die Regeln zum Autofahren lockerer ausgelegt.“ Heute seien viele Gäste auf das Auto angewiesen. Den Führerschein zu verlieren könne sich kaum einer leisten.

Wer kommt überhaupt in den Stehausschank?

Aber wer kommt überhaupt in den Stehausschank? Schorer und Mayer-Steinberger sind sich einig: „Wir hatten schon immer ein sehr buntes Publikum. Vom Arbeiter über den Geschäftsmann bis zum Arzt war alles dabei.“ Natürlich seien es bis heute überwiegend Stammgäste, aber immer wieder treffe man auch neue Gesichter, betont Mayer-Steinberger. So unterschiedlich wie die Gäste sind auch die Umsatzzahlen. Die Wirtin erklärt zum Beispiel: „Anfang Mai dachte ich noch, ich schaffe mein Pensum nie, aber dann war auf einmal wieder viel los.“ Ähnlich ging es Karin Schorer immer wieder.

Während eines kurzen Regenschauers kommen immer mehr Gäste, die zuvor auf Bänken in der Einfahrt des Bauernhauses saßen, ins Innere, und das Gespräch wird lebhaft. Vornamen sind sowieso Pflicht und man bekommt ein Gefühl dafür, warum sich die Leute „bei Margit“ wohlfühlen. Sven Egger aus Gersthofen bringt es auf den Punkt: „Hier wird man nicht einfach abgespeist. Da weiß man, was vor ein paar Tagen gesprochen wurde. Es fühlt sich hier schon irgendwie familiär an.“ Ähnlich sieht es Gast Georg Krems: „Die Ansprache ist einfach freundlich und nett. Und mit den meisten hier kommt man super aus.“

Stimmung kommt auf, als Margit Mayer-Steinberger die Würfel-Rangliste auspackt. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es unter den Stammgästen ein Turnier. Am Ende des Jahres kocht die Wirtin für die Mitspieler ein Weihnachtsessen. Wenn einen das nicht irgendwie an Familie denken lässt.