vor 36 Min.

Stehen ab 16 Uhr im Augsburger Land die Computer still?

Wie Unternehmen im Augsburger Land am Mittwoch auf den frühen Anpfiff beim entscheidenden Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea reagieren.

Von Matthias Schalla

Das Weiterkommen bei der Fußball-Weltmeisterschaft hing am seidenen Faden. Doch dank Kroos Traumtor in letzter Minute darf das deutsche Team auf das Erreichen des Achtelfinales hoffen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg gegen Südkorea. Klar, dass jeder Fan Jogis Jungs am Mittwoch live sehen möchte, doch das Spiel beginnt bereits um 16 Uhr. Sich einfach krank zu melden, wäre sicherlich ein wenig auffällig. Also einen Urlaubstag nehmen? Das Spiel auf einem mobilen Endgerät verfolgen? Oder hat der Chef ein Einsehen und gibt seinen Leuten frei? Wir haben uns umgehört, wie flexibel die Unternehmen im Augsburger Land sind.

Erhardt + Leimer „Das ist bei uns gar kein Problem“, sagt Isgrit Bloch von der Unternehmenskommunikation. Die Mitarbeiter hätten eine Kernarbeitszeit bis 14 Uhr und könnten anschließend einfach gehen. Ein firmeninternes Public Viewing werde es allerdings nicht geben. „Einige Kollegen haben sich jedoch bereits zum gemeinsamen Schauen in diversen Biergärten verabredet“, sagt Bloch. Ganz verwaist wird Erhardt + Leimer ab 14 Uhr heute aber nicht sein. „Ich selbst bin nicht so sehr fußballinteressiert“, gesteht Bloch. Sie werde daher möglicherweise eine der wenigen sein, die den Anpfiff nicht live mitbekommen wird.

Sortimo In Zusmarshausen wird ein Teil der Belegschaft wohl in den sauren Apfel beißen müssen. „Es gibt bei uns keine einheitliche Regelung“, sagt Jana Heiß. Bei Sortimo wird im Schichtbetrieb gearbeitet und die Produktion dürfe nicht zum Erliegen kommen, betont die Pressesprecherin.

IGS Kein leichtes Spiel haben jedenfalls die Mitarbeiter im Industriepark Gersthofen. „Wer in der Chemieproduktion beschäftigt ist, darf sich natürlich nicht ablenken lassen und muss stets konzentriert bleiben“, sagt Pressesprecherin Ingrid Knöpfle. Die Übertragung im Radio zu verfolgen, sei gut möglich, aber das Spiel live am Fernseher zu verfolgen, ist nicht erlaubt. Zwar seien die jeweiligen Schichtpläne in der Produktion fix, allerdings wäre es denkbar, dass Kollegen versuchen, ihren Dienst mit jemanden zu tauschen.

Anders sieht es in der Verwaltung aus. „Da werden die Kollegen sicherlich ihre Gleitzeit nutzen, um pünktlich daheim den Anpfiff mitzubekommen“, sagt Knöpfle. Sie selbst freut sich ebenfalls schon auf das Spiel – wenn auch aus anderem Grund. „Ich genieße die Ruhe, wenn alle vor dem Fernseher sitze und kann dann ganz gemütlich mit dem Radl fahren.“

Polizei „Bei uns läuft der Betrieb ganz normal weiter“, sagt Polizeisprecher Gerhard Miehle von der Inspektion in Gersthofen. Schließlich sei zu der Zeit reichlich Verkehr auf den Straßen und dementsprechend sind auch die Streifenwagen im Einsatz. „Kann sein, dass in der Dienstelle im Hintergrund leise ein Radio läuft“, räumt Miehle ein. Die Entscheidung treffe letztendlich der Dienstgruppenleiter. Denn auch wenn es heute um 16 Uhr für die deutsche Mannschaft in Russland um alles oder nicht geht – das Verbrechen nimmt darauf keine Rücksicht.

