vor 18 Min.

Steigende Coronazahlen im Augsburger Land: Kommt die zweite Welle?

Die Experten des Gesundheitsamts im Landkreis Augsburg rechnen mit weiter wachsenden Infektionszahlen. Was diesen Anstieg verursacht.

In den vergangenen sieben Tagen hatte der Landkreis Augsburg 20 neue Covid-19-Infektionen zu verzeichnen. Am Mittwoch gab es wie am Vortag eine Zunahme um sieben Fälle, in denen das Virus nachgewiesen wurde. Dazu kommt allerdings wohl eine sogenannte Dunkelziffer an Infizierten, bei denen eine Ansteckung nicht erkannt oder bestätigt wird.

Corona: Urlauber und Familienfeiern sorgen für steigende Zahlen

Der Trend steigender Zahlen wird sich nach Ansicht des Gesundheitsamtes voraussichtlich fortsetzen. Gründe seien die gestiegene Anzahl von Reiserückkehrern, teilweise auch aus Risikogebieten, sowie das vermehrte Zusammentreffen von größeren Menschengruppen bei Familienfeiern und im Vereinsleben. Außerdem würden dabei oftmals Hygiene- und Abstandsregeln vernachlässigt, heißt es weiter. (AZ)

