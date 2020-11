Steigende Geburtenzahlen im Landkreis Augsburg? Corona und die Babys

Schon der erste Corona-Lockdown im März zwang viele im Augsburger Land zur Zweisamkeit. Das könnte bald Folgen haben.

Flächendeckende Stromausfälle, ein extra mieses Fernsehprogramm oder nationaler Freudentaumel infolge sportlicher Großereignisse: Die Welt der Gerüchte kennt viele Anekdoten über äußere Anlässe, die neun Monate später die Geburtenrate in die Höhe getrieben haben sollen. Nur die statistische Belegbarkeit gestaltete sich bislang schwierig.

Corona im Landkreis Augsburg: Was heißt das für die Geburtenzahlen?

Diesmal ist es leichter. Genau lässt sich nachvollziehen, wann der erste Corona-Lockdown die Menschen ins Private zwang. Einigermaßen abzusehen ist auch, ab wann sie wieder auswärts Vergnügungen besuchen durften, ehe erneut Schluss war mit lustig. Offen ist indes die Frage nach den Nebenwirkungen auf den Geburtenstationen. Machte die staatlich verordnete Zweisamkeit müde Männer munter? Oder ist der Begriff "häusliche Quarantäne" in Zeiten des Lockdowns durchaus weiter zu fassen, in denen sich so mancher Heimarbeiter*in (das soll im Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit nicht ausgeschlossen werden) doch ein wenig gehen ließ. Jogginghose lautet hier das Stichwort. Andererseits verlieben sich Bundesdeutsche gerne am Arbeitsplatz, was nun wiederum ein Argument für die Familienfreundlichkeit des neudeutschen Homeoffice wäre.

Kurz: Wie es um Corona und die Babys bestellt ist, wir wissen es immer noch nicht. Aber lang kann es nicht mehr dauern.

