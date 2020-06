vor 19 Min.

Steine für Solidarität

Nach Aktion in ihrer Kapelle spendet die Kolpingsfamilie Gersthofen für soziale Zwecke

„Ich bin mit meinen Sorgen und Nöten nicht allein.“ Mit diesem starken Signal zur Korona-Krise lud die Kolpingsfamilie Gersthofen alle Mitglieder, Freunde und Besucher ein, in der Kapelle bemalte Steine abzulegen – als Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit. Ein stilles Gebet, Eintrag ins Kapellenbuch, Meditation oder Gedanken sind möglich.

Und so liegen nun mittlerweile 76 wunderschön bemalte, beschriebene, fantasievoll gestaltete Steine auf der Bank in der Kapelle. Pro bemaltem Mai-Stein spendet die Kolpingsfamilie Gersthofen als Dank und Anerkennung zwei Euro an eine soziale Einrichtung des Kolping-Werkes.

Die Corona-Pandemie bedingten Regelungen sowie physische Distanz verhinderten heuer die in den letzten Jahren sehr gut besuchte Maiandacht an der Gersthofer Kolpingkapelle.

Eine interessante Beobachtung vermeldete die Kolpingvorsitzende Patricia Steiner: „Einigen Menschen gefielen manche Steine so gut, dass sie sie als Sammelobjekt mitnahmen.“ (db)