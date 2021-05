Fußballfan zündet vor Freude ein Bengalo in Steppach

Auf die Freude folgt der Ärger: Ein kleines Feuerwerk auf dem Balkon in Steppach hat für einen Fußballfan Folgen.

Ein Hecke stand am Samstag kurz vor Mitternacht in Steppach in Flammen. Grund für den Brand: die Freude eines Fußballfans.

Wie die Polizei mitteilt, erfreute einen 30-jährigen Steppacher das Ergebnis seines Lieblingsvereins so sehr, dass er um 23 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Bengalo entzündete. Leider erreichten die pyrotechnischen Funken auch die unter seinem Balkon befindliche Hecke. Trotz sofortiger Löschung mit Hilfe mehrerer Nachbarn, entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Den Fußballfan erwartet eine Strafanzeige, so die Polizei. (kar)