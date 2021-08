Radfahrer flüchtet in Steppach nach Zusammenstoß mit einem Bus

Ein Radfahrer achtet nicht auf die Vorfahrt und kracht in einen Bus. Statt sich um den Schaden zu kümmern, macht er sich einfach aus dem Staub.

Ein Radfahrer hat am Dienstag einer Busfahrerin in Steppach die Vorfahrt genommen. Obwohl er dabei in das Fahrzeug krachte, radelte er anschließend davon.

Die 35-jährige Busfahrerin war laut Polizei gegen 19.15 Uhr auf der Ulmer Straße ortseinwärts unterwegs. Plötzlich kam aus der Steppacher Straße von rechts ein Radfahrer. Er missachtete die Vorfahrt und krachte hinten rechts in das Fahrzeug der Busfahrerin. Dadurch entstand ihr ein Schaden von rund 500 Euro. Der Radfahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. (thia)