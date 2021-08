Steppach

12:39 Uhr

Täter zersticht Reifen an zwei Autos in Steppach

Jeweils zwei Reifen an zwei Autos werden am Wochenende in Steppach zerstochen. Beide Fahrzeuge standen an der Stadtberger Straße.

Ein Reifenstecher hat in Steppach gleich zweimal zugeschlagen. Die Autos standen an der Stadtberger Straße. Ein Fahrzeug war laut Polizei bereits am vergangenen Freitag geparkt worden. Der Besitzer bemerkte jedoch erst am Montag vor der Abfahrt, dass beide rechte Reifen platt waren. Bei der Aufnahme der Sachbeschädigung stellte die Polizei an einem weiteren Fahrzeug ebenfalls zwei zerstochene Reifen fest. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. (thia)

