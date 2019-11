17:00 Uhr

Steppacher Hallenbad bleibt noch zu

Nach wie vor ist das Hallenbad in Steppach geschlossen.

Von Angela David

Vor allem die Neusässer Schulen haben auf gute Nachrichten gehofft, aber es bleibt leider dabei: Das Steppacher Hallenbad, wo sonst Hunderte von Schülern auch Schwimmunterricht haben, bleibt wie von der Stadt Neusäß angekündigt bis zum Jahresende geschlossen. Einige Schulklassen konnten inzwischen aber auf die Titania-Therme ausweichen.

Seit Mitte August ist das Bad geschlossen

Grund für die Schließung ist, dass die mit den technischen Wartungsarbeiten beauftragten Firmen zu ausgebucht sind und zudem Lieferschwierigkeiten bei den Ersatzteilen haben. Schon seit Mitte August ist das Bad geschlossen, weil das Personal für die technische Betreuung und Wartung fehlt, die Arbeiten hat die Stadt nun an externe Firmen vergeben. Schon im Oktober zeichnete es sich ab, dass eine Wiedereröffnung des Badebetriebes in Steppach bei realistischer Betrachtung in diesem Jahr wohl nicht mehr möglich ist.

Das Steppacher Schwimmbad an der Grundschule war immer für die Öffentlichkeit an drei Tagen für einige Stunden geöffnet.

