Sterbende Eschen gefährden Fußgänger am Lech bei Meitingen

Am Lech bei Meitingen sind in den vergangenen Tagen viele Bäume gefällt wurden. Absterbende Eschen wurden zur Gefahr für Passanten und Radler.

Von Gunter Oley

Am Lech zwischen Meitingen und Ostendorf waren in den vergangenen Tagen Holzfäller am Werk. Sie mussten vor allem absterbende Eschen fällen, die zu einer Gefahr für Fußgänger und Radfahrer wurden.

Noch mehr als sonst wird der Weg am Lech zwischen Meitingen und Ostendorf in diesen Tagen von Fußgängern und Radlern bevölkert. Viele Menschen nutzen das frühlingshafte Wetter, um sich am Wochenende oder unter der Woche nach dem Feierabend noch etwas zu bewegen. Nicht alle jedoch werden dabei auch in die Wipfel der Bäume geschaut haben, die am Ufer des Flusses stehen.

Bäume am Lech sind durch Eschentriebsterben geschwächt

Das haben jedoch die Verantwortlichen des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth (WWA) getan. Sie mussten dabei feststellen, dass viele Bäume durch das sogenannte Eschentriebsterben geschwächt sind. Damit bestand die Gefahr, dass Äste abbrechen oder sogar ganze Baumteile umfallen. Im schlimmsten Fall könnten dadurch Passanten oder Radfahrer getroffen und verletzt werden.

Das WWA hat deshalb zeitweise Abschnitte des Wegs gesperrt, um dort geschädigte Bäume zu fällen, bestätigt der Meitinger Ordnungsamtsleiter Achim Zwick. Es kommt damit der sogenannten Verkehrssicherungspflicht nach, das Amt muss also mögliche Gefahrenquellen so gut es geht beseitigen. Die Arbeiten wurden in der vergangenen Woche abgeschlossen, da das Fällen von Bäumen ab 1. März nur noch unter eng gesteckten Voraussetzungen erlaubt ist, um brütende Vögel nicht zu stören.

Das Wasserwirtschaftsamt pflanzt viele neue Bäume als Ersatz

Allerdings belässt es das WWA nicht dabei, einfach nur die absterbenden Bäume zu fällen. Es werden dafür in großem Umfang wieder neue Bäume autochthoner Arten nachgepflanzt, betont ein Sprecher. Dabei wird eine Vielfalt von Baumarten angestrebt, wobei sich Eschen und Bergahorn in dieser Region auf natürlichem Weg verbreitet haben.

Das Eschentriebsterben wird durch einen Pilz verursacht, der ursprünglich in Japan heimisch war, die dortige Mandschurische Esche aber nicht gefährdet, informiert das Bayerische Landesamt für Wald und Forstwirtschaft. Bäume dieser Art gelangten vor etwa 150 nach Estland, doch erst in den 1990er-Jahren wurden in den baltischen Ländern und in Polen erste Erkrankungen von Bäumen der Gemeinen Esche bekannt. In Bayern wurde der Pilz erstmals im Jahr 2008 festgestellt und ist inzwischen nicht nur im gesamten Freistaat, sondern auch in weiten Teilen Europas verbreitet.

Sporen des Pilzes siedeln sich auf Blättern an, die sich nach einem Befall braun färben. Über das Mark der Blatttriebe breitet sich der Pilz dann in die verholzten Bereiche des Baumes aus. Dabei unterbricht er die Wasserversorgung der Äste und Blätter, sodass diese absterben. Der Blattwuchs der Eschen wird zunächst lichter, bis schließlich die Äste ganz absterben. Dadurch entsteht die Gefahr, dass auch große Äste abbrechen oder sogar die ganze Baumkrone abstürzt.

