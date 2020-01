vor 38 Min.

Stimmklang mit Obertönen

WIR4 singen in Stettenhofen zugunsten der Ugandahilfe

Gesang ohne Instrumente – diese Form des Musizierens erfreut sich seit einigen Jahren immer stärkerer Beliebtheit. Eine besondere Variante des A-cappella-Gesangs vertritt das Ensemble WIR4. Für das Konzert „WIR4 a cappella – mit Hang zu Obertönen“ am Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Kirche Jesus, der gute Hirte in Stettenhofen verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Zugunsten der Ugandahilfe treten die vier Sänger Cora Krötz, Johanna Häberlein, Reinhold Wirsching und Jens Ickert auf. Alle vier sind ausgebildete Musiker. Cora Krötz beschäftigt sich zum Beispiel schon seit mehr als 25 Jahren mit dem Spiel und der Wirkung von obertonreichen Instrumenten aus aller Welt.

Ausgebildet als Musik- und Tanzpädagogin am Mozarteum in Salzburg unterrichtet sie seit 1997 in ihrer eigenen Musikschule „MusikErleben“ unter anderem Gesang, Schlagzeug, Geige und Klavier und gibt öffentliche Kurse zum Thema Bipolare Stimmbildung und Obertongesang. Seit 1989 ist sie als Referentin für zahlreiche Fortbildungsinstitute aus Erziehung und Wirtschaft tätig.

Die eigene Wirkung der Obertonmusik erleben lässt sich beim Konzert von WIR4 am Samstag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Jesus, der gute Hirte in Stettenhofen, für das wir Freikarten verlosen.

Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 9. Januar, um 14 Uhr eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und schreibt uns, wie viele Jahre sich Cora Krötz schon mit obertonreichen Instrumenten befasst.

zum Preis von 15 Euro gibt es bei Getränke Müller (Langweid), Friseursalon Manuela, Rewe-Markt Postannahme (Stettenhofen) sowie bei Schreibwaren Nettel (Gersthofen).

