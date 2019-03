vor 25 Min.

Störche bereiten alles für den Nachwuchs vor

Nicht nur in Zusamzell kann der Nachwuchs kommen. So sieht der aktuelle Storchenbestand im Augsburger Land aus.

Seit etwas mehr als einer Woche bereitet sich ein Storchenpaar in Zusamzell auf den Frühling vor. Sieghart Muthsam beobachtet die Tiere für den Landesbund für Vogelschutz (LBV). Den ersten der beiden Vögel entdeckte er schon Ende Februar wieder in den Auen bei Zusamzell, der zweite wurde laut Informationen des Landesbund für Vogelschutz am 6. März zum ersten Mal gesichtet.

Muthsam beobachtet und fotografiert die Tiere in Zusamzell und gibt seine Informationen auch an den LBV weiter. „Leider sind die beiden unberingt“, erklärt er. Das heißt: „Es ist nicht unsere beringte Störchin von 2018“, folgert Muthsam. Das Männchen war im vergangenen Jahr ebenfalls unberingt, es könnte also sein, dass wenigstens einer der beiden Vögel vom letzten Jahr auf das Kirchendach zurückgekehrt ist. Störche brüten gerne an den selben Plätzen wie im Vorjahr.

Wörleschwang: Auf dem Kirchturm in Wörleschwang hat sich laut der Karte des LBV ebenfalls ein Paar zusammengefunden. Auch diese beiden Exemplare können die Beobachter nicht identifizieren, da sie unberingt sind. Allerdings war im vergangenen Jahr auch hier nur das Weibchen markiert.



Auf dem Kirchturm in Wörleschwang hat sich laut der Karte des LBV ebenfalls ein Paar zusammengefunden. Auch diese beiden Exemplare können die Beobachter nicht identifizieren, da sie unberingt sind. Allerdings war im vergangenen Jahr auch hier nur das Weibchen markiert. Gessertshausen: Etwas südlich hat auch Gessertshausen wieder gefiederte Bewohner. Zwei Störche sind Anfang März angekommen. Die Karte verrät außerdem, dass vier weitere Tiere in den nahe gelegenen Schmutterauen gesichtet wurden.



Etwas südlich hat auch Gessertshausen wieder gefiederte Bewohner. Zwei Störche sind Anfang März angekommen. Die Karte verrät außerdem, dass vier weitere Tiere in den nahe gelegenen Schmutterauen gesichtet wurden. Diedorf: In Diedorf war bisher nur ein Nest frei. Auf dem Dach der Sankt Bartholomäus Kirche hatte ein Paar überwintert. Laut Oda Wieding, Expertin für Störche beim LBV, ist das für die Tiere kein Problem. Nur bei einer dichten Schneedecke und anhaltendem Forst könnten sie Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche bekommen. Mittlerweile ist auch der zweite Horst in Diedorf an der Oggenhofstraße mit zwei Tieren besetzt.



In Diedorf war bisher nur ein Nest frei. Auf dem Dach der Sankt Bartholomäus Kirche hatte ein Paar überwintert. Laut Oda Wieding, Expertin für Störche beim LBV, ist das für die Tiere kein Problem. Nur bei einer dichten Schneedecke und anhaltendem Forst könnten sie Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche bekommen. Mittlerweile ist auch der zweite Horst in Diedorf an der Oggenhofstraße mit zwei Tieren besetzt. Neusäß: Obwohl viele Störche schon wieder da sind, wäre noch Platz für mehr im Landkreis. In Neusäß kam beispielsweise Anfang des Monats ein einzelner Storch an. Laut LBV-Informationen ist das Tier noch immer alleine.



Obwohl viele Störche schon wieder da sind, wäre noch Platz für mehr im Landkreis. In Neusäß kam beispielsweise Anfang des Monats ein einzelner Storch an. Laut LBV-Informationen ist das Tier noch immer alleine. Freie Nester: Platz gäbe es noch genug, unter anderem in Gablingen, Laugna, Emersacker und Eisenbrechtshofen bei Biberbach. (karrt)



Themen Folgen