Störfall in Gersthofen: Wasser tröpfelt nur noch aus dem Hahn

Plus Aus einigen Gersthofen Wasserhähnen tröpfelte das Wasser am Donnerstag nur noch. Was hinter dem Problem steckt und wie es behoben wurde.

Von Gerald Lindner

Bei einigen Gersthofer Haushalten tröpfelte am Donnerstag das Wasser nur aus den Hähnen, statt kräftig zu strömen. "In der Leitzentrale des Wasserwerks wurde eine Fehlermeldung innerhalb der Wasseraufbereitungsanlage aufgezeigt, es wurde eine technische Störung gemeldet", erklärt Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage.

Dadurch wurde der standardisierte Prozess zur Bearbeitung einer Fehlermeldung ausgelöst: "Die betroffene Anlage wurde außer Betrieb genommen, die Wasserversorgung über den Verbund mit Augsburg sichergestellt." Derzeit laufe die Überprüfung aller Bauteile und technischer Bestandteile der gestörten Anlage. Sie ist aktuell immer noch in Bearbeitung. Da müssten alle laut Meldung betroffenen Geräte ausgebaut und überprüft werden. Das Wasser aus Augsburg wird gechlort.

Nächste Woche soll das Gersthofer Wasserwerk wieder laufen

"Wenn die Arbeiten beendet sind, muss die Wasseraufbereitungsanlage zunächst einmal wieder gespült werden“, so Wörle weiter. Auch ohne Störfall geschehe dies im Rahmen des Wartungskonzeptes regelmäßig einmal in der Woche.

Der gesamte Vorgang soll Anfang nächster Woche abgeschlossen sein, sodass die Anlagen wieder vollständig eingesetzt werden können und damit die Versorgung des Gersthofer Stadtgebiets über die eigenen Brunnen ermöglichen.

Gersthofen greift auf Augsburger Wassernetz zurück

Doch die Hähne bei den Gersthofer Bürgerinnen und Bürger bleiben deswegen nicht trocken. Die durchgängige Wasserversorgung ist bis dahin über den Verbund mit der Nachbarstadt Augsburg gesichert. "In diesem Zuge kann es punktuell zu Schwankungen des Wasserdrucks innerhalb des Stadtgebiets kommen", sagt Wörle. Denn die Stadt Augsburg habe weniger Druck auf ihren Wasserleitungen. "Wir brauchen einen höheren Druck in den Rohren, weil wir einige Steigungen, beispielsweise in den westlichen Stadtteilen, haben."

Es gebe mehrere Übergabestellen vom Augsburger Netz, um auch in Notfällen die Wasserversorgung sicherzustellen. "Kürzlich haben wir in der Donauwörther Straße eine Weitere gebaut – wenn diese in Betrieb gegangen ist, bekommen wir mehr Wasser und die Druckschwankungen dürften geringer werden.“ Der Verbund werde immer wieder genutzt, erklärt Wörle weiter. Das könnte umso wichtiger werden, wenn beispielsweise bei der Erneuerung und dem Neubau des Wasserwerks bestimmte Anlagen zeitweilig vom Netz genommen werden müssen.

Grundsätzlich enthalte das Gersthofer Trinkwasser immer auch rund zehn Prozent Wasser aus dem Netz der Nachbarstadt. "Das ist allein schon erforderlich, um die Übergabestellen zu spülen, damit sich dort keine Keime festsetzen können." Deswegen seien dort auch jeweils Chlorungseinrichtungen installiert worden.

