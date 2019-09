04:57 Uhr

Stolperfallen: So richten Sie ihr Zuhause im Alter sicher ein

Viele alltägliche Dinge können im Alter im eigenen Zuhause schwierig werden. Welche Veränderungen in Haus und Wohnung sinnvoll sind und welche nicht

Von Tobias Karrer

Ein Sturz kann so schnell gehen, dass man danach oft nicht weiß, wie er passiert ist. Ingeborg Gah, die zweite Vorsitzende des Seniorenbeirats in Neusäß, musste diese Erfahrung im Sommer machen. Sie stürzte die letzten zwei Kellertreppen hinunter. Zwar konnte sie nach einiger Zeit aus eigener Kraft wieder aufstehen, verletzt hatte sie sich trotzdem. Erst durch die Einschränkungen der Verletzung bemerkte sie, wie schwierig es sein kann, die kleine Schwelle zwischen Wohnung und Balkon zu überwinden.

Ihre Geschichte erzählt Ingeborg Gah bei einem Vortrag der Fachstelle für pflegende Angehörige der Seniorenberatung beim Landratsamt Augsburg, die der Ortsverband des VdK und der Seniorenbeirat organisiert haben. In der Präsentation von Sabine Schmeikal beschäftigt sich mit solchen Alltagsproblemen. Ihren Zuhörern gibt die Expertin vor allem eines mit: „Machen sie sich rechtzeitig Gedanken darüber, wie sie ihre Wohnung für das Alter herrichten.“

Wie bleibt man mit Krücken mobil?

Schmeikals Vortrag ist wie ein Rundgang durch die eigene Wohnung. Das geht schon beim Eingang los. „Es muss gar nichts Schlimmes passiert sein, aber stellen sie sich vor, sie müssen mit zwei Krücken und einer Einkaufstasche in ihre Wohnung gehen“, sagt sie. Viele Fragen kommen auf: Wie lässt sich zum Beispiel das Gartentor oder die Haustüre öffnen? Kann man die Krücken irgendwo anlehnen, während man nach dem Schlüssel sucht? Gibt es einen Lift oder ist der Weg durch den Garten vielleicht mit weniger Problemen verbunden?

Türschwellen, wie die an Ingeborg Gahs Balkon, seien ein klassisches Problem, über das man sich schon früh Gedanken machen sollte, erklärt die Seniorenberaterin. Die Schwierigkeiten hören aber nicht an der Haustür auf. Ein weiterer Klassiker ist für Schmeikal das Badezimmer. „Muss es wirklich im ersten Stock sein“, fragt sie. Treppenlifte seien zwar eine Möglichkeit, aber nicht für jeden eine gute Lösung. Gerade ältere Menschen würden schnell Ängste entwickeln. Außerdem denkt sie auch immer an pflegende Angehörige oder Profis. „Das Umsetzen vom Rollstuhl oder Rollator auf den Lift kostet Kraft und Zeit“, erklärt sie. Gerade wenn man für die Rente sowieso Veränderungen am Haus plane, sollte man sich also Gedanken über ein ebenerdig und auch im Rollstuhl zu erreichendes Bad machen.

Handläufe können sinnvoll sein

Auch wenn man zu Fuß noch gut unterwegs ist, sind Handläufe eine sinnvolle Anschaffung. Dabei sei es wichtig, dass man sich gut festhalten könne, bis man auf dem jeweiligen Stockwerk angekommen sei. „Und warum sollte der Handlauf dann nicht weiter um die Ecke gehen, wenn das sowieso eine Strecke ist, die ich oft gehe?“

Im Bad hilft eine Dusche ohne Absatz und mit Duschstuhl oder ein Badewannenlift. Allerdings sollte man sich unbedingt in einem Sanitätshaus beraten lassen, um dann ein entsprechendes Rezept vom Hausarzt zu verlangen. Außerdem seien Handläufe auch im Bad wichtig „und doch auch gar nicht so unansehnlich“, betont Schmeikal.

Ansonsten „liegt die Tücke in den Details“, wie es die Beraterin ausdrückt. Ein Beispiel sind Flure und Wege. „Brauch ich wirklich all diese Töpfchen und Kästchen“, fragt sie in die Runde. Es sei wichtig, für das Alter auszumisten und Laufwege so frei wie möglich zu halten. Auch Teppiche sind der Seniorenberaterin ein Dorn im Auge. „Spätestens, wenn sie zum ersten Mal drüber gefallen sind, kommt er sowieso weg“, betont sie.

Für viele Maßnahmen gibt es finanzielle Unterstützung

Auch die Finanzierung von Umbauten spricht Sabine Schmeikal an. Für viele Veränderungen gebe es Unterstützung von der Pflege- oder Krankenkasse. Doch brauche man häufig „Ellbogen“ um den Zuschuss auch zu bekommen. „Beim Nein-Sagen sind die Kassen schnell“, betont die Expertin und ergänzt: „Ich möchte sie ermutigen, nicht aufzugeben.“ Wer Hilfe brauche, könne sich jederzeit und kostenlos an die Beratungsstelle wenden.

Die Erfahrung, dass man häufig Ellbogen braucht, hat auch Ingeborg Gah gemacht. Eine gute Idee kam ihre während des Vortrags: Sie habe zwei Gästetoiletten. Auf die Idee, in einem davon eine Dusche einbauen zu lassen, war sie vorher nicht gekommen. Auch Quirin von Eltz-Rübenbach aus Steppach nimmt einige wichtige Anregungen mit: „Es sind viele Bereiche angesprochen worden, man braucht Hilfe, um an alles zu denken.“ So lange es gehe, achte man eher auf den Luxus, als auf das was praktisch ist.

Die Seniorenberatung beim Landratsamt bietet Beratung

Die Seniorenberatung beim Landratsamt Augsburg hat für jedes Problem die richtigen Ansprechpartner. Sabine Schmeikal und ihre Kollegen der Fachstelle für pflegende Angehörige kommen auch zu Betroffenen nach Hause. Die Hilfe ist unverbindlich und kostenfrei. Schmeikal ist zu erreichen unter Telefon 0821/3102-2707.

