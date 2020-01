vor 24 Min.

Stolz auf die neue moderne Schießanlage

Bei den Edelweiß-Schützen in Ottmarshausen werden die Könige gekürt

Die Schützen in Ottmarshausen haben ihre Schützenkönige gekürt. Das Jahr 2019, so der erste Schützenmeister Erich Rüth bei der Versammlung der SSG Edelweiss Ottmarshausen, sei durch umfangreiche Umbaumaßnahmen geprägt gewesen. Es erfolgte eine Installation einer neuen, modernen, elektronischen Schießanlage mit 16 Schießbahnen für Luftdruckwaffen.

Doch auch sportlich sind die Ottmarshausener Schützen erfolgreich, wie neben mehreren Titeln und Platzierungen bei Meisterschaften im Gau, Bezirk und bei der Bayerischen und Deutschen Meisterschaft auch beim diesjährigen Weihnachtsschießen deutlich wurde.

Mit der Luftpistole siegte in diesem Jahr Bernd Klumpp mit 26,6 Punkten knapp vor Armin Walther, der 28,8 Punkte erreichte.

Keine Überraschung gab es dagegen bei den Auflageschützen. Manfred Veh setzte sich sowohl mit dem Luftgewehr mit hervorragenden 7,0 Punkten als auch mit dem Kleinkalibergewehr mit 63,0 Punkten durch.

Sehr erfreulich, dass auch in diesem Jahr die Jugend wieder aktiv am Weihnachtsschießen teilgenommen hat. Hier siegte mit dem Luftgewehr Sebastian Esterer vor Luis Fuchs.

Die Kleinkaliber-Jahreswertung gewann Erich Rüth mit hervorragenden 1488 von 1500 möglichen Ringen und in der Kleinkaliber-Pokalwertung sicherte sich Kurt Wussmann alle Wertungen. Das gab es noch nie.

Neu in diesem Jahr war ein Wettbewerb für Klein- und Großkaliberpistolen. Sieger in der Disziplin Kleinkaliber wurde Armin Walther, die Großkaliber-Wertung ging an Günter Laicht.

Höhepunkt war die Proklamation der neuen Schützenkönige. Luis Fuchs, letztjähriger Jugendkönig übergab die Jugendkette an Sebastian Esterer, der sich neben dem Weihnachtsschießen damit auch den Titel des Jugendkönigs sicherte.

Beim Schießen um die Königskette dominierten die Pistolenschützen. Es siegte in einem spannenden Wettbewerb Renate Slobodecki, die sich mit der Luftpistole mit einem 5,2 Teiler knapp vor Bernd Klumpp mit einem 5,6 Teiler durchsetzte und so zum wiederholten Male Schützenkönigin wurde. (ER)