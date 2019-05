00:31 Uhr

Strampeln für ein besseres Klima

In Gersthofen und Gablingen machen mehrere Teams bei der Aktion mit

Die Anmeldungen zum Stadtradeln laufen auch in Gersthofen. Wie in den vergangenen Jahren radeln die Teilnehmer für ein besseres Klima, jeder Radkilometer zählt. Los geht’s am Montag, 20. Mai.

Folgende Teams treten bislang für Gersthofen in die Pedale: Offenes Team Gersthofen, Team Rathaus Gersthofen, TSV 1909 Gersthofen. Die Stadt Gersthofen nimmt heuer wieder an der Aktion teil. Allerdings gibt’s nach Angaben von Rathaussprecherin Ann-Christin Joder keine besonderen Aktionen und Veranstaltungen zum Stadtradeln. „Es bleibt jedem Mitarbeiter selbst überlassen, ob und wie er sich daran beteiligt.“

Im Jahr 2012 stellte Gablingens Rathaus das „fahrradaktivste Kommunalparlament“. Heuer ist laut Bürgermeister Karl Hörmann bisher ein Team gemeldet. „Ich weiß aber von zwei weiteren Teams, die noch mitmachen möchten.“ Außerdem melde sich erfahrungsgemäß der eine oder andere Teilnehmer noch kurzfristig.

Die Gemeinde Langweid war laut Bürgermeister Jürgen Gilg 2009, im ersten Jahr des Stadtradelns, mit dem örtlichen Radlerklub mit dabei. „Heuer ist aber niemand gemeldet“, so Gilg.

Jeder kann mitmachen, sich für ein Team entscheiden oder ein eigenes Team gründen. Auch Schüler sind aufgerufen, sich für ein besseres Klima aufs Rad zu setzen.

Es sollen möglichst viele Kilometer fürs Team gesammelt werden. Mit der Aktion sollen Grundlagen für ein umweltfreundliches Mobilitätsverhalten gelegt werden. (lig)

Anmeldungen sind möglich unter www.stadtradeln.de

