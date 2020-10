12:00 Uhr

Straße ab Montag gesperrt: Bauarbeiten an Sortimos Stromtankstelle im Plan

Sortimo will in Zusmarshausen im Frühjahr die E-Tankstelle an der A8-Anschlussstelle eröffnen. Ab Montag wird für die Bauarbeiten eine Straße gesperrt.

Von Katja Röderer

Alles hat Corona noch nicht im Griff. Das beweisen die Arbeiter rund um die Baustelle beim Sortimo Innovationspark in Zusmarshausen gerade. Sie liegen gut im Zeitplan, wie das Unternehmen Sortimo erklärt. Trotz Corona. Im Moment rollen hier immer wieder Baustellenfahrzeuge über die Kiesflächen. Doch der futuristisch anmutende Komplex zwischen den Kreisverkehren an der Autobahn nimmt zunehmend Gestalt an. Schon im Frühjahr sollen hier E-Autos tanken. Damit alles klappt, muss ab Montag, 26. Oktober, allerdings eine Straße gesperrt werden.

Bis voraussichtlich Samstag, 31. Oktober, wird die Staatsstraße zwischen dem Kreisverkehr an der A8 und dem so genannten Schwarzbräukreisel wegen der Anbindung der Erschließungsstraße zum Sortimo Innovationspark in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Die Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft über die Ulmer Straße und die Wertinger Straße. Über einen Kilometer Straße will Sortimo hier bauen.

Ein Spielplatz, Pflanzen auf den Dächern und ein Energiespeicher

Im November oder Dezember geht es laut Plan mit der Installation der Elektrolader weiter. Im Außenbereich soll es eines Tages auch einen Spielplatz geben und einen Fahrradstellplatz. Die Dächer sollen teilweise bepflanzt werden. Außerdem sind Fotovoltaikanlagen angedacht und ein Energiespeicher, der auch Strom aus umliegenden Fotovoltaikanlagen speichern könnte, wie es hieß.

An der Autobahn A8 bei Zusmarshausen im Landkreis Augsburg soll im Frühjahr eine riesige Tankstelle für Elektroautos in Betrieb gehen. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Wenn jetzt alles weiter so läuft, wie geplant, gehen im Frühjahr etwa 60 Ladestationen für Elektro-Autos in Zusmarshausens Innovationspark in Betrieb. Mehr gebe der erste von insgesamt drei Bauabschnitten nicht her, hieß es dazu bei Sortimo. Vorgesehen waren je nach Bedarf bis zu 140 Stationen. Platz für die Säulen ist auf der 1000 Quadratmeter umfassenden Fläche unter dem Vordach des Hauptgebäudes und auf dem nicht überdachten Teil weiter nördlich. Im Laufe der Zeit sollen hier neben dem Hauptgebäude noch Büros, Konferenzräume und Gastronomie entstehen.

Bauarbeiten sind auch auf der anderen Seite geplant

Pläne für weitere Baustellen hat der Fahrzeugausstatter Sortimo auch noch auf der anderen Straßenseite. Hier soll eine bestehende Pultrusionshalle in Zukunft als Lagerhalle genutzt werden. Das liegt daran, dass Ficso die Produktion nach Rommelsried verlagert hat, wie Sortimo erklärt. In der Pultrusionshalle hatte Fisco, das Joint Venture von Sortimo und dem Dübelhersteller Fischer, Kunststoffe nach dem gleichnamigen Verfahren verarbeitet. Nachdem dies nun in Rommelsried geschieht, kann die Pultrusionshalle in Zusmarshausen als Lagerhalle genutzt werden.

So sah es der Plan vor: Das Gebäude in der Mitte ist das Zentralgebäude. Neben Ladestationen soll es Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten geben. Bild: eLoaded, Steinbacher Consult

Der Platz allein reicht aber offenbar nicht, denn Sortimo will zudem eine nebenstehende alte Halle abreißen und durch einen Neubau ersetzen. So soll mehr Platz geschaffen werden für die Montage, erklärte Sortimo.

