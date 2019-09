vor 3 Min.

Straßenname zeugt von Freundschaft zur Partnergemeinde

In Biberbach gibt es jetzt eine „Straußfurter Straße“. Kommunen feiern das 25. Jubiläum ihrer Beziehung

Bald werden Biberbacher Bürger in der Straußfurter Straße wohnen. Der Straßenname erinnert sie dann täglich an die Partnerschaft ihrer Heimatgemeinde mit den Menschen im thüringischen Straußfurt. Zum 25. Jubiläum der Partnerschaft enthüllten nun Biberbachs Bürgermeister Wolfgang Jarasch und sein Straßfurter Amtskollege Olaf Starroske das neue Straßenschild. Eine 21-köpfige Besuchergruppe war angereist, um mit den Biberbachern das Jubiläum am Marktwochenende gebührend zu feiern. Im Oktober freuen sich die Straußfurter auf Gegenbesuch. Dann ist dort nämlich Kirmes, und passend dazu wird das Jubiläum dann auch in Thüringen gefeiert.

Seit 25 Jahren besteht die Verbindung, die vom ersten Beschnuppern bei Besuchen 1992 und 1993 zu mittlerweile herzlichen Freundschaften führte. Nach dem Mauerfall wurden viele Partnerschaften zwischen Gemeinden in West und Ost geschlossen, um die Begegnung der lange getrennten Menschen zu erleichtern. Im Juni 1994 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Anton Fischer und Wolfgang Heßland die Partnerschaftsurkunde. Im Fall von Biberbach und Straußfurt ist das Experiment der Zusammenführung auf Augenhöhe rundum gelungen, wie die herzliche Atmosphäre am Jubiläumswochenende bewies. Die Besucher aus Straußfurt wurden am Samstag ausgesprochen fürstlich empfangen. Den Begrüßungstrunk gab es nämlich bei prächtiger Aussicht am Fuß des großen Turms der Markter Burg. Der Gemeinderat und ehemalige Bürgermeister Alois Pfaffenzeller erzählte den Gästen Kurzweiliges zur Geschichte der Burg; die Mesnerin der Schlosskapelle, Marianne Reiser, beschrieb die wichtigsten Details der reich ausgestatteten Kirche.

Beim anschließenden Festakt im Rathaus wurden bei Fotos und Geschichten viele Erinnerungen wach. Die Mitglieder des Gemeinderats vor 25 Jahren waren ebenso eingeladen wie die heutigen Gemeinderäte und Vertreter der freiwilligen Feuerwehren, deren Engagement ein wichtiger Faktor der Partnerschaft ist. Davon, wie es damals war, und woran sich viele der jüngeren Gäste nicht mehr erinnern können, berichtete als einer der Festredner der damalige Zweite Bürgermeister und heutige Landtagsabgeordnete Johann Häusler.

Bevor beim traditionellen Spätzlefest vor dem Marktsonntag weiter in Erinnerungen gekramt wurde, stand das Highlight des Besuchs auf dem Programm. Die Sache mit der Straußfurter Straße hatten die Gastgeber nämlich gut unter Verschluss gehalten, sie freuten sich über die Überraschung ihrer Gäste. Da könne man schon zu Tränen gerührt sein, bedankte sich Bürgermeister Olaf Starroske sichtlich bewegt. Die Straußfurter ihrerseits schenkten eine junge Trauerweide, den Wappenbaum der Gemeinde Straußfurt. Provisorisch wurde das Bäumchen neben dem nagelneuen Straßenschild platziert. Bis es dort seinen endgültigen Platz finden kann, müssen erst die Erschließungsarbeiten im Baugebiet abgeschlossen werden.

Schon früher hatten die Gemeinden sichtbare Bekenntnisse zur Freundschaft gesetzt. Seit dem zehnten Jubiläum steht in Biberbach beim Kindergarten eine Linde; beim 20. Jubiläum vor fünf Jahren wurden in beiden Gemeinden große Findlinge mit Plaketten aufgestellt.

Rund 400 Kilometer liegen zwischen Biberbach und Straußfurt. Doch ähneln sich die Gemeinden in vielem. Mit schöner Landschaft und vielen Biotopen sind Straußfurt wie auch Biberbach Ausflugsziele für die benachbarten Städte Augsburg und Erfurt.

Wasser im Wappen haben beide Gemeinden, dazu Straußfurt die Weide und Biberbach den Biber. Von den Pelztieren könne man den Straußfurtern bei Gelegenheit gerne einen oder auch mehrere vorbeibringen, witzelten die Biberbacher jetzt unter dem präsentierten Weidenbäumchen. (sdk)

