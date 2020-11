vor 32 Min.

Straßennamen: Wie Neiße und Warthe nach Diedorf kamen

Plus Hunderte Kilometer von Diedorf sind sie weg, die Flüsse Neiße und Warthe. Und doch gibt es ausgerechnet hier diese Straßen. Die Spur führt in die Vergangenheit.

Von Jana Tallevi

Neiße und Warthe haben eines gemeinsam: Sie sind Nebenflüsse der Oder, einer kommt von Westen, der andere von Osten. Sie fließen durch Tschechien, Polen und die Neiße als Grenzfluss auch durch Deutschland. Was aber haben die mehrere hundert Kilometer entfernten Gewässer eigentlich mit der Marktgemeinde Diedorf zu tun? Nicht viele Kommunen in Deutschland haben eine Straße nach diesen Flüssen benannt, ausgerechnet im westlichen Landkreis Augsburg gibt es sie aber.

Werner Lorenz und Herbert May vom Heimatgeschichtlichen Verein in Diedorf kennen die Antwort. Die Spur führt in die deutsche Vergangenheit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen eine viertel Million Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Schwaben. Bild: Archiv

Denn Neiße und Warthe sind nicht die einzigen Ortsnamen, die in die Richtung Böhmen und Mähren, dem ehemaligen Sudetenland im heutigen Tschechien oder nach Schlesien in Polen weisen. Auch der Allensteiner Weg, Memelweg, Schweriner Weg oder Breslauer Straße führen in Richtung einer Gruppe Menschen, die vor etwa 75 Jahren neu nach Diedorf gekommen ist. Es geht um die damaligen Flüchtlinge.

Über eine viertel Million Vertriebene kamen nach Schwaben

Damals kamen etwa 286.000 Vertriebene nach ganz Schwaben, in manchen Dörfern im Augsburger Land war jeder Dritte ein Flüchtling. Da habe, soweit man heute weiß, auch der Zufall mitgespielt, erläuterte Kreisheimatpflegerin Claudia Ried bereits vor einiger Zeit. "Wohin damals die Vertriebenen gekommen sind, ist durchaus ein Gegenstand der Forschung", sagt sie. Noch seien nicht alle Fragen geklärt. Fest steht, dass beispielsweise in Schwaben besonders viele Sudetendeutsche aufgenommen wurden, drei Viertel der Vertriebenen in Schwaben kamen aus dieser Region. Diese wiederum holten dann Verwandte nach. Viele kamen aufs Land, weil vor allem städtische Gebiete stärker zerstört waren.

In Diedorf waren es aber nicht nur die Sudetendeutschen, die kamen, sondern auch Ungarndeutsche. "Die kamen aus dem Dorf Kunbaja", erläutert Werner Lorenz, der Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins. Und nicht nur hier kamen sie unter, sondern auch in anderen Gemeinden in der Nachbarschaft.

Als nicht ganz so unbelastet gilt heute der Schriftsteller Gerhart Hauptmann aus Schlesien: Er war zwar selbst Vertriebener, hatte zuvor aber auch vom Nazi-Regime profitiert. Bild: dpa

In Dinkelscherben gibt es eine Partnerschaft mit Kunbaja. Es war wohl der ehemalige Gemeinderat Simon Lutz, selbst mit einer Vergangenheit als Vertriebener, der sich für die Straßennamen in einem ganzen Viertel eingesetzt hat, die auf diese Schicksalsorte aus der Zeit der Flucht hinweisen. Das war vor gut 30 Jahren, als das Wohnviertel im Osten von Diedorf entstand.

Diese Persönlichkeiten gaben den Straßen ihre Namen

Schon zuvor haben die Diedorfer aber mit der Böhmerwald- oder der Sudetenstraße auf die neuen Mitbürger hingewiesen, dort, wo auch deren Siedlerhäuschen entstanden sind.

Auch Namen wie Jakob Bleyer, ein Ungarn-Deutscher Minister in Ungarn oder dem sudetendeutschen Gründer der Vererbungslehre, Gregor Mendel, weisen in diese Richtung, so Herbert May. Schon bei der Benennung habe man darauf geachtet, dass die Namen möglichst unbelastet sind, vermutet May: Jakob Bleyer starb bereits 1933. Als nicht ganz so unbelastet gilt heute der Schriftsteller Gerhart Hauptmann aus Schlesien: Er war zwar selbst Vertriebener, hatte zuvor aber auch vom Nazi-Regime profitiert.

Und dann gibt es in Diedorf noch Straßennamen, die so wohl nur hier zu finden sein dürften: etwa die Bürgermeister-Grüner-Straße nach Johann Grüner, der in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Bürgermeister war. Oder der Anton-Ahle-Weg, der 42 Jahre in Diedorf Pfarrer war und hier auch 1948 sein 50-jähriges Priesterjubiläum feiert. Dazu gehört auch die steile Ulrich-Geh-Straße am Grotteberg in Diedorf. Geh war um die Wende zum 20. Jahrhundert 30 Jahre lang Hauptlehrer und Mesner im Dorf.

Am "Fuchsberg" gab es wohl früher viele Fuchsbauten. Bild: Uwe Fuchs (Symbolbild)

Er hat mit seinen Schülern den Grotteberg bepflanzt. Und Franz Ganghofer, nach dem ein Weg benannt ist, war der Begründer des Exotenwalds. Der Karl-Hübsch-Weg in Biburg erinnert an einen Textil-Gewerkschafter aus der Weimarer Zeit, der nach 1933 ins Exil gehen musste. Und dann kommen die Flüchtlinge aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg doch wieder ins Spiel: Die Johann-Rittel-Straße am Kirchberg ist nach dem Landwirt benannt, der als Erster den Vertriebenen Baugrund für ihre Häuser verkauft hat.

Klar: Am Fuchsberg gab es viele Füchse

Nicht allein der Heimatgeschichtliche Verein hat viel geforscht zu den Straßennamen in Diedorf und den Ortsteilen, auch eine wissenschaftliche Arbeit der Uni Augsburg hat sich vor allem mit den Gemarkungsnamen befasst. Vieles erschließt sich dort fast von selbst: Am "Fuchsberg" gab es wohl früher viele Fuchsbauten, am "Ziegeleiring" lag einmal eine Ziegelei. Wenn nach Straßennamen für neue Baugebiete gesucht wird, wird der Verein bislang zwar noch nicht generell gefragt - "aber das bedeutet nicht, dass wir keine Vorschläge machen könnten", so Herbert May. Ideen gebe es bereits - mit überraschenden Details zur Diedorfer Geschichte.

Bewegte Jahre - Flucht und Vertreibung

Schicksal Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Diedorf haben noch die Zeit und das Leid des Zweiten Weltkriegs , die Befreiung vom Nationalsozialismus und den Schmerz vieler Vertriebener über den Verlust der Heimat erlebt. Mit der Ausstellung „75 Jahre – Ankunft in der neuen Heimat“ wollen der Heimatgeschichtliche Verein Diedorf und die katholische Pfarrei Herz Mariä das Thema aufgreifen. Wer diese Zeit in Diedorf erlebt hat, ob als Ansässiger oder als Flüchtling, soll als Zeitzeuge gewonnen werden.



Federführend für den Heimatgeschichtlichen Verein ist der Vorsitzende und aufseiten der katholischen Pfarrei Herz Mariä Kirchenpfleger . Kontakt Wer dabei sein möchte, kann sich im Pfarrbüro melden unter Telefon 08238/2326 oder finger.juergen@t-online.de.



