25.05.2019

Strecke mit Flüsterasphalt fällt länger aus

Politiker informieren sich über Arbeiten an der B2 bei Stettenhofen

Am Freitag ging es los: In den kommenden Wochenenden und Feiertagen soll, wie berichtet, der alte Asphalt der B2 für vier Fahrspuren und zwei Standstreifen auf einer Strecke von 3,5 Kilometer abgetragen und durch einen lärmmindernder Belag erneuert werden.

Landtagsabgeordneter Georg Winter machte sich gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Gilg und Vertretern des Staatlichen Bauamts Augsburg ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten. Georg Winter begrüßt, dass der „Flüsterasphalt“ nun auf einer längeren Strecke aufgetragen wird: „Ich freue mich, dass unsere Initiative erfolgreich war und der neue Straßenbelag nun bis zum Lärmschutzwall bei Stettenhofen weiter gehen wird.“

Mit dem Verkehrsaufkommen, das in den kommenden Jahren voraussichtlich noch weiter ansteigen wird, sei der Austausch der Asphaltierung eine wichtige Maßnahme für die Anlieger in Stettenhofen, so der Abgeordnete.

Dem stimmt auch Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg zu. Er betonte: „Die B2 gehört mit insgesamt 50000 Fahrzeugen in diesem Teilstück zu den meistbefahrenen Straßen im Landkreis Augsburg.“ Der Austausch des Asphalts sei ein wichtiger Schritt, um die Lärmbelastung in Stettenhofen zu senken.

Die Kosten für den Austausch des Straßenbelags belaufen sich auf 1,75 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Gilg erklärte, er sei dankbar, dass das Staatliche Bauamt Augsburg die Baustellentage so gelegt habe, dass die zahlreichen Pendler nach Augsburg so wenig, wie möglich beeinträchtigt sind. (AL)

