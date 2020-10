06:30 Uhr

Streethockeyplatz: Runder Tisch mit Anwohnern geplant

Am Streethockeyplatz in Diedorf, der zum Freizeitgelände für Jugendliche gehört, hatte es zuletzt Probleme gegeben. Die Jugendpflegerin schlägt einen runden Tisch vor.

Von Jana Tallevi

Die Lage scheint sich in den vergangenen Monaten am Freizeitgelände in Diedorf um den Streethockeyplatz zugespitzt zu haben. Die Polizei berichtet von vielen nötigen Kontrollen, die Jugendlichen fühlen sich teilweise zu unrecht gemaßregelt. Was ist da passiert, Frau Ullrich?

Xenia Ullrich: Zwischen B300 und Bahnlinie gibt es in Bahnhofsnähe ein eigentlich ganz schönes Freizeitgelände mit einer Dirtbahn für BMX-Räder, dem Streethockey- und einem Basketballplatz. Das war aber in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen. Erst mit den Kontaktbeschränkungen durch Corona wurde das Freizeitgelände wieder attraktiver. Hier trafen sich nach dem Lockdown vermehrt Jugendliche, weil man gut im Freien zusammensitzen und etwas unternehmen kann. Am Anfang haben die Jugendlichen eigentlich nur Basketball zusammen gespielt.

Und was ist dann passiert?

Ullrich: Es kamen immer mehr Jugendliche auch von außerhalb, die mitbekommen haben, dass in Diedorf etwas los ist. Es kann vorkommen, dass jemand dabei ist, der über die Stränge schlägt. Und wenn von 20 Jugendlichen fünf Tumulte machen, dann werden eben schnell alle über einen Kamm geschert.

Platz darf nur bis 20 Uhr benutzt werden

Halten Sie denn die Beschwerden der Anwohner vor allem wegen des Lärms für übertrieben?

Ullrich: Die Anwohner haben recht. Es gab Zeiten, da war es einfach zu laut. Vor allem während einer Party im September: Da war die Musik bis weit über die B300 zu hören. Das habe ich anschließend mit den Jugendlichen besprochen, auch dass sie dadurch viel Vertrauen bei den Anwohnern verspielt haben. Mit dem Rathaus wurde dann geregelt, dass das Freizeitgelände nur noch bis 20 statt bis 22 Uhr benutzt werden darf. Ich setze mich mit den Jugendlichen auch für eine Aufwertung des Platzes ein. Wer Lärm und Müll macht, soll gar nicht mehr kommen, sondern merken, dass das hier nicht mehr geht. Übrigens gab es auch immer Gruppen von Jugendlichen, die nach einem Tag oder Abend mit viel Müll wieder aufgeräumt haben.

Jugendpflegerin Xenia Ullrich am Freizeitgelände in Diedorf: Jugendliche müssen Platz zum Treffen untereinander haben. Bild: Tobias Karrer

Warum ist das Freizeitgelände denn jetzt wieder so wichtig für die Jugendlichen?

Ullrich: Gerade im Alter zwischen 14 und 17 ist es für Jugendliche unheimlich wichtig, sich mit Gleichaltrigen zu treffen - nicht nur, um Spaß zu haben. Es geht hier wirklich um die Entwicklung vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Dafür ist die sogenannte peergroup, eine Gruppe von gleichaltrigen Bezugspersonen, entscheidend. Das ist wegen der Kontaktbeschränkungen im Moment nicht so gut möglich. Aber wer nicht dabei sein kann, ist auch ganz schnell raus aus der Gruppe - und steht dann vielleicht allein da. Schon wir Erwachsene fühlen uns ja aktuell ganz schnell wie Tiger im Käfig - dieses Gefühl haben Jugendliche aber oft noch früher. Die sitzen jetzt allein im Kinderzimmer, und einigen geht es wirklich nicht gut mit der Situation. Im Grunde ist es etwas Positives, wenn sich die Jugendlichen im Freien treffen und gemeinsam etwas machen wie Basketballspielen. Mir ist es wirklich lieber, die Jugendlichen treffen sich, anstatt nur zu Hause allein vorm Computer zu sitzen und vielleicht zu vereinsamen.

Der Jugendtreff ist aktuell zu klein

Und warum funktioniert das mit dem Treffen nicht im Jugendtreff?

Ullrich: Dort sind wegen der Hygieneregeln aktuell nur sieben Personen zugelassen. Und anschließend muss das Haus komplett gereinigt werden, auf Kosten der Gemeinde Diedorf. Die Jugendlichen haben im Moment keinen passenden Ort.

Was haben Sie und die Jugendlichen jetzt vor?

Ullrich: Wir planen einen runden Tisch, zu dem wir auch die Anwohner des Freizeitgeländes einladen wollen. Gerade bereite ich das Treffen mit den Jugendlichen vor. Dabei wollen die Jugendlichen auch die Chance nutzen, ihr Image zu ändern. Für Jugendliche ist es wirklich schlimm, wenn sie nur ausgegrenzt und nirgendwo gewollt werden. Wir waren alle einmal in der Pubertät.

