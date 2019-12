vor 60 Min.

Streicher begleiten Chor

Chorgemeinschaft Dinkelscherben singt in St. Simpert

Die Chorgemeinschaft Dinkelscherben veranstaltete eine besinnliche Stunde in der Kirche St. Simpert. Begleitend spielte auch das Streicherensemble Dinkelscherben mit Trompetensolist Mathias Gleich und Bernhard Weiß am Klavier.

Unter der Gesamtleitung von Marco Alexander Schick spannte der Chor einen Bogen mit unbekannten und bekannten Liedern in neuen Chorsätzen. Die von Maria Mittermeier ausgewählte Weihnachtsgeschichte entlarvte die Gedanken- und Gefühlswelt gegenüber „Reing’schmeckten“. Dabei ging es um einen Rheinländer in einem schwäbischen Chor, der als zuverlässiger Tenor zunächst ein Glücksfall ist. Als er ohne plausible Erklärungen öfter fehlte, aber bei den Aufführungen weiter in der ersten Reihe stand, schlug ihm Misstrauen entgegen. Und als sich der langjährige Chorleiter verabschiedete, wird die Bekanntgabe, dass er die Chorleiterprüfung machte und den Chor weiterführt als „boiniger Siach“ komplimentiert. „Deck the Halls“ besang darauf Welsh Traditional.

Aus dem „Concerto in Es-Dur“ für Trompete und Streichorchester des Komponisten J.B.G. Neruda spielte das Streicherensemble Dinkelscherben unter der Leitung von Angelika Klaffke-Engstler Largo und Allegro. Als Solist spielte Mathias Gleich mit seiner Trompete über dem tragenden Klang der Streicher. Jesus Christus ist geboren verkündete das Lied „Hört den Glockenklang“ von Jutta Hager und Eric Bond. Bernhard Weiß spielte auf dem Klavier die „Arabesque Nr. 1 E-Dur“, die Claude Debussy 1890 komponierte. Das bekannte Lied „Ihr Kinderlein kommet“ aus dem 18. Jahrhundert präsentierte der Chor. „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ von Kart Hertha und Robert Scholz mit Akzenten der Männerstimmen besang die Christrose. (awi)

