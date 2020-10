12:00 Uhr

Streifkollision zwischen Auto und Lieferwagen in Steinekirch

Zu einer Streifkollision ist es am Donnerstag im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch gekommen.

Zu einer Streifkollision zwischen einem Auto und einem Sprinter ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Steinekirch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Dorfstraße in Richtung Dinkelscherben. Ihm kam ein 34-Jähriger Sprinterfahrer entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es laut Polizei zu einer Streifkollision der beiden linken Außenspiegel. Der Gesamtsachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (kinp)

