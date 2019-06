vor 22 Min.

Streit eskaliert in einer Unterkunft für Asylbewerber

In der Asylbewerberunterkunft in Gessertshausen an der Hauptstraße ist es am Donnerstagabend zwischen zwei Bewohnern zu Streitigkeiten gekommen.

Eine Betreuerin will schlichten und wird dabei verletzt. Einer der Beteiligten wird psychiatrisch versorgt.

In der Asylbewerberunterkunft in Gessertshausen an der Hauptstraße ist es am Donnerstagabend zwischen zwei Bewohnern zu Streitigkeiten gekommen. Eine Betreuerin versuchte, zu schlichten und wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, stritten ein 16-jähriger Afghane und ein 17-jähriger Guineser miteinander. Die 61-jährige Betreuerin schritt ein, dabei schlug ihr der 16-Jährige mit der flachen Hand gegen ihr Kinn und ihre erhobenen Finger. Als sich die Frau umdrehte, schubste sie der junge Mann von hinten. Die Polizei vermutete keine Absicht des 16-Jährigen, die Betreuerin die Treppe hinunterzustoßen. Trotzdem haben die Beamten den jungen Mann zur psychiatrischen Begutachtung ins Josefinum und anschließend in die Biwak Inobhutnahmestelle in Augsburg gebracht. Dort werden junge Menschen vorübergehend untergebracht, die sich in einer Notsituation befinden. Angenommen werden Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren.

Dinkelscherben: Mann schläft mit drei Promille im Billardcafé

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagabend stark betrunken auf dem Boden eines Billardcafés in Dinkelscherben geschlafen. Die Polizei weckte den jungen Mann, der sich nach Angaben der Beamten kaum auf den Beinen halten konnte. Ein Alkoholtest zeigte auch, weshalb: mit drei Promille Restalkohol im Blut musste der 28-Jährige die Nacht anschließend in der Arrestaufnahme im Polizeipräsidium in Augsburg verbringen.

Dinkelscherben: Betrüger am Telefon will Geld für Immobilienkauf

Die Masche ähnelt sich: Durch geschickte Gesprächsführung versuchen Betrüger, über das Telefon an persönliche Daten zu kommen. Am Mittwochmittag gaukelte eine unbekannte Anruferin im Bereich Dinkelscherben vor, eine Verwandte zu sein. Der Frau gelang es, jeweils den Vornamen einer Nichte in Erfahrung bringen. Mit dieser Information wollte die Unbekannte dann ihr Opfer dazu bringen, ihr jeweils 4000 Euro für einen Immobilienkauf zu leihen. Bei zwei Fällen, die der Polizei bekannt sind, erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und es kam zu keiner Geldübergabe. Die Polizei warnt vor weiteren Anrufen.

Welden: Unbekannte zündeln am Skaterplatz

Die Gemeinde Welden hat am Dienstag der Polizei gemeldet, dass ein Tisch am Skaterplatz in der Utzstraße beschädigt worden ist. Der Tisch steht neben dem Grillplatz. Offenbar haben Unbekannte in den letzten Tagen versucht, den Tisch anzuzünden. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen. (mcz, kar)

