Streit im Neusässer Stadtrat: Zeit, sich mal auszusprechen

Plus Schlechte Stimmung bremst die Zusammenarbeit in Gremien. Gespräche tun da gut. Aber dann muss es auch sachlich weitergehen.

Es war wohl mal an der Zeit, sich gründlich auszusprechen. Seit einem Jahr tagen der Stadtrat und die Ausschüsse in Neusäß in neuer Zusammensetzung und mit neuen Mehrheiten. Seitdem sind CSU und SPD eine Art Koalition eingegangen. Die Enttäuschung darüber, nicht diese Chance bekommen zu haben, und auch teilweise das Misstrauen in diese Koalition sind bei Grünen und Freien Wählern aber noch nicht verheilt. Hier gibt es das ernst zu nehmende Gefühl, vor Sitzungen nicht ausreichend informiert zu werden. Das darf nicht sein, schließlich kann parlamentarische Demokratie nur dann gelingen, wenn alle denselben Ausgangspunkt haben.

Themen folgen