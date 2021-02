vor 16 Min.

Streit in einer Pension in Zusamzell eskaliert

Einen Streit unter Arbeitern mussten Polizei in einer Pension in Zusamzell schlichten. (Symbolbild).

Fünf Arbeiter, die gemeinsam in einer Pension wohnen, geraten beim Abendessen in Streit. Es kommt zu Handgreiflichkeiten.

Von Gunter Oley

Ein verbaler Streit ist in der Küche einer Pension in eine körperliche Auseinandersetzung umgeschlagen. Zwei Männer wurden verletzt. Zwei Arbeiter, die in einer Pension in Zusamzell wohnen, saßen nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 20.30 Uhr bereits beim Abendessen in der Küche, als drei weitere Mitbewohner eintrafen. Letztere waren laut Polizei zum Teil stark alkoholisiert.

Polizisten mussten Streithähne in Zusamzell trennen

Zunächst kam es zwischen den Arbeitern, die zwischen 25 und 48 Jahre alt sind, zu einem verbalen Streit. Dieser schlug in Handgreiflichkeiten um. Die beiden Männer, die schon beim Essen waren, zogen sich dabei Rötungen und Schürfwunden im Gesicht zu.

Polizisten mussten die streitenden Gruppen trennen. Die Ermittlungen zum Grund und dem Ablauf des Streits laufen noch.

Themen folgen