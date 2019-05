vor 52 Min.

Streit über Hochwasserdamm im Laugnatal

Zwischen Welden und Ehgatten ist ein neues Becken geplant, das Hochwasser zurückhalten soll. Doch Naturschützer wollen das Projekt verhindern.

Von Philipp Kinne

Um Hochwasser im Ort zu verhindern, soll vor Welden in Richtung Ehgatten ein riesiger Damm entstehen. Seit Jahren ist das Großprojekt ein Thema in der Gemeinde, doch jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Weil der Damm mitten im Laugnatal entstehen soll, wollen Naturschützer das Projekt verhindern.

Bereits 2017 hatte der Gemeinderat die Pläne für den rund 4,5 Millionen Euro teuren Bau verabschiedet. Damals wurde beschlossen, das Projekt 2019 umzusetzen. Noch wird das Vorhaben geprüft. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ist unklar. Geplant ist ein riesiger Damm, rund 600 Meter vorm südlichen Ortsrand Weldens. Etwa sechs Meter hoch soll er werden, 300 Meter lang und rund 30 Meter breit. Dafür soll der neue Damm doppelt so viel Wasser zurückhalten wie die Nebenfluss-Dämme bisher – und das zusätzlich. Im Notfall sollen durch den Damm Teile der Felder östlich der Staatsstraße 2023 geflutet werden, um dadurch die reißenden Fluten von Welden und dem flussabwärts gelegenen Emersacker fernzuhalten. Der Damm wäre damit der größte in der Gemeinde. Sieben Becken zum Hochwasserschutz gibt es hier bereits. Doch allein die Dämme schützen die Weldener nicht vor Hochwasser. Denn das Wasser muss abfließen können. Damit das kontrolliert geschieht, soll es auch innerorts zu Baumaßnahmen kommen. Vorgestellt werden diese Pläne bei einer Infoveranstaltung der Gemeinde am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Gasthof Hirsch.

Bund Naturschutz will keinen Damm im Laugnatal

Die Veranstaltung wurde auf Drängen des Bund Naturschutz in Welden auf die Beine gestellt. Die Naturschützer wollen die Möglichkeit nutzen, ihre Einwände gegen den riesigen Damm vorzustellen. Denn nur noch bis Freitag können Einwendungen gegen das Vorhaben offiziell eingereicht werden. Der Bund Naturschutz kritisiert vor allem den Standort des Bauprojekts. Der Damm stelle einen „einen massiven Eingriff in das Landschaftsbild dar“, erklärten die Naturschützer bereits in einer älteren Stellungnahme. Sie fordern Kompensationsflächen und die „intensive Prüfung von Alternativ-Standorten“.

Doch andere mögliche Standorte gebe es nicht, erklärt der Weldener Bauamtsleiter Stefan Scheider. Denn der Damm mache nur „unmittelbar vor dem Ort“ Sinn. Andernfalls würde das Wasser nicht mehr vor den Häusern zurückgehalten. Außerdem habe man den Standort bereits um gut 300 Meter verschoben, um einem Biotop südlich von Welden auszuweichen. Der derzeit vorgesehene Standort sei auch von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts genehmigt worden.

Zu Hochwasser sei es in Welden zuletzt vor zwei Jahren gekommen, erinnert sich Stefan Scheider. Nur eines von vielen in den vergangenen Jahrzehnten. Besonders schlimm war es 2013. Das Hochwasser habe gezeigt, „dass ohne einen Damm an der Laugna ein umfassender Hochwasserschutz nicht möglich ist“, erklärte Weldens Bürgermeister Peter Bergmeir damals. Ein Jahrhunderthochwasser komme eben öfter vor als alle hundert Jahre.

Infoveranstaltung am Donnerstag

Über die Pläne zum Hochwasserdamm informiert die Gemeinde am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus Hirsch. Der Bund Naturschutz möchte dabei seine Einwände vorstellen. Auch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ist bei der Veranstaltung vertreten.

