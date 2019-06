Streit um Hundehaufen eskaliert

Plus Seit Mitte Mai hat das Stauden-Känguru keiner mehr gesehen. Möglicherweise versteckt sich das Bennett-Wallaby im dichten Wald. Oder es ist schon über alle Berge.

Ellgau

Über 300 Kakteen im Garten - Josef Dietrich und sein stachliges Paradies

Josef Dietrich hat über 300 Kakteen in seinem Garten in Ellgau. Einige seiner Pflanzen sind älter als 50 Jahre und stammen aus seiner Kindheit. Im Alter stößt der 74-jährige Sammler an seine Grenzen.