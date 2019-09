vor 27 Min.

Streit unter Nachbarn endet mit Messer in der Brust

Ein Streit in Gersthofen endet mit einem Messerangriff. Der Täter kommt in Untersuchungshaft.

Bei der Attacke in Gersthofen vor zwei Wochen war Alkohol im Spiel – genauso wie im Februar in Neusäß.

Von Maximilian Czysz

Dieser Streit unter Nachbarn hätte tödlich enden können: Vor zwei Wochen eskalierte nachts eine Auseinandersetzung zweier Gersthofer. Ein 20-Jähriger stach dabei mit einem Küchenmesser mehrmals auf einen 14 Jahre älteren Mann ein und verletzte ihn schwer. Worum es bei dem Streit ging und warum die Nacht aus dem Ruder lief, ist nach wie vor nebulös. Klar ist nur: Es wurde Alkohol getrunken. „Nicht zu wenig“, sagt Rechtsanwältin Alexandra Gutmeyr. Sie verteidigt den 20-jährigen Beschuldigten.

Er sitzt seit der Messerattacke in Untersuchungshaft. Die Polizei geht bislang davon aus, dass der 20-Jährige mehrmals zugestochen und den älteren Mann am Oberkörper verletzt hat. Ein Stich soll ihn direkt an der Lunge verletzt haben. Der 34-jährige wurde vom Notarzt in die Klinik gebracht und dort operiert. Nach Information von Alexandra Gutmeyr bestand keine Lebensgefahr.

32-jährige Ehefrau wollte offenbar schlichten

Nach den Ermittlungen der Polizei gab es zunächst nachts einen Streit zwischen einem 22-Jährigen Mann, bei dem der spätere mutmaßliche Messerstecher zu Gast war, und dem 34-Jährigen Nachbarn am Telefon. Nachdem sich keine Lösung abzeichnete, wollten die beiden Männer den Ärger unter vier Augen aus der Welt schaffen. Sie trafen sich deshalb gegen 2.35 Uhr im Hofraum der Wohnanlage in der Gersthofer Millöckerstraße. Auch der 20-jährige Freund war dabei. Dann schaltete sich auch die 32-jährige Ehefrau des älteren Nachbarn ein – sie versuchte offenbar zu schlichten. Doch es kam anders. Die Situation eskalierte.

Der 20-Jährige ging nach Darstellung der Polizei zunächst auf die Frau los, was wiederum den Ehemann dazu veranlasste, sich den jungen Mann vorzuknöpfen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem dann das Küchenmesser zur blutigen Waffe wurde. Woher es kam und ob es der 20-Jährige zum Streit mitgebracht hatte? Die Fragen könnte Thema sein, wenn Anklage gegen den Mann erhoben wird und es zu einer Verhandlung vor Gericht kommt.

Haftbefehl: Dringender Verdacht des versuchten Totschlags

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ einige Stunden später einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der 20-Jährige hatte sich der Polizei gestellt, nachdem er zunächst zu Fuß vom Tatort geflüchtet war.

Widerstandlos festnehmen ließ sich Anfang Februar auch ein 33-jähriger Mann, der nachts einen Kollegen in einem Wohncontainer im Industriegebiet am Trentiner Ring in Täfertingen tödlich mit einem Messer verletzt haben soll. Auch bei diesem Vorfall soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Die beiden Männer sollen einen Streit gehabt haben. Gegen 2.30 Uhr stach der 33-Jährige mit einem Messer auf den neun Jahre jüngeren Landsmann ein – dieser erlitt am Oberkörper und im Halsbereich so schwere Stiche, dass er vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der 33-Jährige sitzt in U-Haft.

