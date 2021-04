11:27 Uhr

Streit unter Schülern in Welden eskaliert

Plus Eine 17-Jährige kassiert eine Anzeige wegen Körperverletzung. Sie soll einen Elfjährigen auf dem Skaterplatz in Welden geschlagen haben.

Eskaliert ist offenbar ein Streit zwischen einer 17-Jährigen und einem Elfjährigen in Welden. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden am Montagabend gegen 18 Uhr auf dem Skaterplatz in Welden aneinander. Nach mehreren wechselseitigen Provokationen kam es auch zur körperlichen Auseinandersetzung unter den Schülern. Letztlich wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten bei beiden Kontrahenten leichte oberflächliche Verletzungen an der Haut fest. Nach der Streitschlichtung durch die Beamten kassierte die 17-Jährige eine Anzeige wegen Körperverletzung. (kinp)

