vor 16 Min.

Streit von zwei Männern endet mit Körperverletzung

Klein war der Anlass, warum sich zwei Männer in Gersthofen in die Haare kriegten. Aber das eskalierte.

Wegen eines Zimmerschlüssels gerieten am Dienstag in der Gersthofer Gemeinschaftsunterkunft an der Ziegeleistraße gegen 16 Uhr ein 24-Jähriger und ein 40-Jähriger in Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung warf der ältere Bewohner nach Angaben der Polizei einen Stuhl gegen die Schulter des jüngeren Mannes. Dieser ließ sich das nicht gefallen. Er packte den 40-jährigen und stieß in mit dem Kopf gegen einen Türstock, wodurch dieser eine Platzwunde im Gesicht davontrug. Beide Streithähne konnten getrennt werden. Sie erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. (lig)

